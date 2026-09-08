Nos 6 conseils pour bien débuter sur Soulframe

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Après le succès de Warframe, Digital Extremes planche actuellement sur un autre projet, troquant cette fois la science-fiction pour un univers plus fantastique avec Soulframe, un nouvel action-RPG encore en phase de pré-alpha fermée, baptisée « Préludes » pour l’occasion. Alors, si vous faites partie des premiers joueurs à arpenter l’île de Midrath, que ce soit en solo ou en coopération, voici quelques conseils pour vous aider à partir du bon pied.

Soulframe // Source : ActuGaming

Un œil sur le Moineau Pèlerin…

Le gameplay de Soulframe est volontairement axé sur l’exploration, offrant ainsi une liberté qui peut vite s’avérer à double tranchant, d’autant plus que la carte est en grande partie masquée par le brouillard. De quoi perdre le fil de ses objectifs ou s’en éloigner sans même vraiment s’en rendre compte. Heureusement, vous pouvez compter sur votre Moineau Pèlerin qui sera toujours là pour vous remettre sur le bon chemin en vous indiquant la route à suivre, que ce soit vers votre prochaine quête, une obsécration, une activité ou toute autre destination marquée sur votre carte. Un petit réflexe à prendre qui peut vous éviter bien des allers-retours et autres détours inutiles.

Soulframe conseils pour bien debuter 01 1

Suivez le Moineau Pèlerin de Soulframe // Source : ActuGaming

… Et un autre sur la boussole

Toujours dans l’optique de vous faciliter la tâche en termes d’exploration dans Soulframe, notez qu’une boussole est affichée en haut de l’écran afin de vous aider à garder le cap. Pensez d’ailleurs à activer son affichage permanent via les options d’accessibilité du jeu pour l’avoir constamment sous les yeux en cas de besoin. Son fonctionnement est assez intuitif : au fur et à mesure que vous approchez de votre objectif, la boussole devient jaune et clignote de plus en plus rapidement, jusqu’à devenir fixe une fois arrivé à bon port.

Mais prenez le temps d’explorer quand même dans Soulframe !

Savoir s’orienter est une chose, mais prendre le temps d’explorer en est une autre… Soulframe regorge de lieux à découvrir et de secrets à dénicher, alors ne vous contentez pas toujours de suivre vos objectifs, et pensez à sortir des sentiers battus de temps en temps, quitte à faire quelques détours. Certains peuvent d’ailleurs largement en valoir la peine !

De plus, explorer vous permettra notamment de révéler progressivement la carte, sans oublier de purifier les Arbres-Monde sur votre chemin pour dévoiler davantage de zones. Et cela d’autant plus qu’ils deviennent ensuite des points de voyage rapide, vous offrant ainsi la possibilité de vous déplacer plus facilement entre les différentes régions du monde ouvert, mais toujours avec modération comme nous vous l’expliquons dans notre astuce dédiée au voyage rapide.

Sinon, pensez également à traduire les noms des lieux que vous découvrez. Pour cela, vous devez récupérer des « histoires » disséminées aux alentours de chaque site. Des « histoires » qui se retrouvent sous la forme de petites lueurs orangées et qu’il est possible d’absorber grâce à votre Attrait du Châtiment lorsque vous utilisez la vue spectrale. Une autre bonne habitude à prendre pour identifier plus facilement chaque lieu et rendre votre carte plus lisible.

Et surtout… FOUILLEZ !

Et puisque le jeu pousse à l’exploration, n’oubliez pas de fouiller également les moindres recoins de l’île de Midrath. Autrement dit, ne laissez rien derrière vous : récupérez le butin lâché par les ennemis, ouvrez les coffres et détruisez les tonneaux ou les caisses en bois. Ce faisant, vous collecterez de nombreuses ressources, mais aussi des Dracs, faisant office de monnaie dans Soulframe. A force de les accumuler, vous constituerez un stock intéressant pour la suite de votre aventure, notamment pour la forge. Ne les sous-estimez donc pas !

Utilisez la vue spectrale

D’ailleurs, pensez à utiliser régulièrement la vue spectrale. Elle permet de mettre en surbrillance les éléments avec lesquels vous pouvez interagir dans votre environnement. Coffres, ressources et autres interactions deviennent alors plus faciles à repérer autour de vous. Un énième réflexe à prendre en jouant à Soulframe, notamment lorsque vous arrivez dans une nouvelle zone, afin de vous assurer de ne pas passer à côté de certains éléments susceptibles de vous être utiles par la suite.

Soulframe conseils pour bien debuter 11 11

La vue spectrale révèle les éléments importants autour de vous // Source : ActuGaming

Sans oublier de restaurer les « Echo Stones »

Et s’il y a bien une raison supplémentaire de garder les yeux ouverts et d’utiliser la vue spectrale, c’est pour repérer les « Echo Stones », des statuettes disséminées un peu partout sur l’île de Midrath et qui peuvent notamment être trouvées sur certaines souches d’arbres. Interagissez avec elles pour lancer un mini-jeu consistant à jouer quelques notes de flûte en suivant le rythme affiché à l’écran. En cas de réussite, l’Echo Stone se restaure d’elle-même, vous octroyant alors quelques ressources ainsi qu’un bonus aléatoire pendant 10 minutes (Grâce amplifiée, Courage amplifié ou Esprit amplifié). Un bonus toujours bon à prendre !

Enfin, pour toujours plus d’astuces sur Soulframe, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil du côté de notre guide.

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Jaquette de Soulframe
Soulframe
pc

Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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