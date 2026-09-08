Nos 6 conseils pour bien débuter sur Soulframe

Un œil sur le Moineau Pèlerin…

Le gameplay de Soulframe est volontairement axé sur l’exploration, offrant ainsi une liberté qui peut vite s’avérer à double tranchant, d’autant plus que la carte est en grande partie masquée par le brouillard. De quoi perdre le fil de ses objectifs ou s’en éloigner sans même vraiment s’en rendre compte. Heureusement, vous pouvez compter sur votre Moineau Pèlerin qui sera toujours là pour vous remettre sur le bon chemin en vous indiquant la route à suivre, que ce soit vers votre prochaine quête, une obsécration, une activité ou toute autre destination marquée sur votre carte. Un petit réflexe à prendre qui peut vous éviter bien des allers-retours et autres détours inutiles.

… Et un autre sur la boussole

Toujours dans l’optique de vous faciliter la tâche en termes d’exploration dans Soulframe, notez qu’une boussole est affichée en haut de l’écran afin de vous aider à garder le cap. Pensez d’ailleurs à activer son affichage permanent via les options d’accessibilité du jeu pour l’avoir constamment sous les yeux en cas de besoin. Son fonctionnement est assez intuitif : au fur et à mesure que vous approchez de votre objectif, la boussole devient jaune et clignote de plus en plus rapidement, jusqu’à devenir fixe une fois arrivé à bon port.

Mais prenez le temps d’explorer quand même dans Soulframe !

Savoir s’orienter est une chose, mais prendre le temps d’explorer en est une autre… Soulframe regorge de lieux à découvrir et de secrets à dénicher, alors ne vous contentez pas toujours de suivre vos objectifs, et pensez à sortir des sentiers battus de temps en temps, quitte à faire quelques détours. Certains peuvent d’ailleurs largement en valoir la peine !

De plus, explorer vous permettra notamment de révéler progressivement la carte, sans oublier de purifier les Arbres-Monde sur votre chemin pour dévoiler davantage de zones. Et cela d’autant plus qu’ils deviennent ensuite des points de voyage rapide, vous offrant ainsi la possibilité de vous déplacer plus facilement entre les différentes régions du monde ouvert, mais toujours avec modération comme nous vous l’expliquons dans notre astuce dédiée au voyage rapide.

Sinon, pensez également à traduire les noms des lieux que vous découvrez. Pour cela, vous devez récupérer des « histoires » disséminées aux alentours de chaque site. Des « histoires » qui se retrouvent sous la forme de petites lueurs orangées et qu’il est possible d’absorber grâce à votre Attrait du Châtiment lorsque vous utilisez la vue spectrale. Une autre bonne habitude à prendre pour identifier plus facilement chaque lieu et rendre votre carte plus lisible.

Et surtout… FOUILLEZ !

Et puisque le jeu pousse à l’exploration, n’oubliez pas de fouiller également les moindres recoins de l’île de Midrath. Autrement dit, ne laissez rien derrière vous : récupérez le butin lâché par les ennemis, ouvrez les coffres et détruisez les tonneaux ou les caisses en bois. Ce faisant, vous collecterez de nombreuses ressources, mais aussi des Dracs, faisant office de monnaie dans Soulframe. A force de les accumuler, vous constituerez un stock intéressant pour la suite de votre aventure, notamment pour la forge. Ne les sous-estimez donc pas !

Utilisez la vue spectrale

D’ailleurs, pensez à utiliser régulièrement la vue spectrale. Elle permet de mettre en surbrillance les éléments avec lesquels vous pouvez interagir dans votre environnement. Coffres, ressources et autres interactions deviennent alors plus faciles à repérer autour de vous. Un énième réflexe à prendre en jouant à Soulframe, notamment lorsque vous arrivez dans une nouvelle zone, afin de vous assurer de ne pas passer à côté de certains éléments susceptibles de vous être utiles par la suite.

Sans oublier de restaurer les « Echo Stones »

Et s’il y a bien une raison supplémentaire de garder les yeux ouverts et d’utiliser la vue spectrale, c’est pour repérer les « Echo Stones », des statuettes disséminées un peu partout sur l’île de Midrath et qui peuvent notamment être trouvées sur certaines souches d’arbres. Interagissez avec elles pour lancer un mini-jeu consistant à jouer quelques notes de flûte en suivant le rythme affiché à l’écran. En cas de réussite, l’Echo Stone se restaure d’elle-même, vous octroyant alors quelques ressources ainsi qu’un bonus aléatoire pendant 10 minutes (Grâce amplifiée, Courage amplifié ou Esprit amplifié). Un bonus toujours bon à prendre !

Enfin, pour toujours plus d’astuces sur Soulframe, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil du côté de notre guide.