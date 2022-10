Silent Hill f : Le jeu dévoile une vidéo horrifique et impressionnante

Konami n’a pas produit de jeux Silent Hill pendant des années, mais en préparant son retour, l’éditeur japonais n’a pas fait semblant. Il mise déjà très gros sur Silent Hill 2 Remake, développé par Bloober Team, mais n’a aussi pas peur d’aller expérimenter en amenant la série sur d’autres sentiers, comme avec Silent Hill Townfall. On rangera Silent Hill f dans la catégorie des expérimentations pour la saga, puisque le titre développé par Neobards Entertainment n’a a priori rien du Silent Hill que l’on a l’habitude de voir.

Silent Hill s’en va au Japon

Si ces premières images vous disent quelque chose, c’est sans doute parce cette direction artistique était déjà apparue dans certaines fuites. Silent Hill f, oui c’est bien son nom, fait le pari de délaisser la période contemporaine pour aller s’ancrer dans le Japon des années 60, avec une bonne dose d’horreur, d’écolière en fuite, de démembrements et de visage arraché, histoire de nous rappeler qu’on est pas là pour le tourisme.

Tout ce que l’on sait d’autre sur ce projet, c’est qu’il est produit par Motoi Okamoto (New Super Mario Bros, Pikmin), que l’on avait plus vu depuis un moment dans le business, tandis que l’écriture a été confiée à Ryukishi07, à qui l’on doit des visual novels comme When They Cry.

Aucune date n’a été annoncée, ni même aucune plateforme.