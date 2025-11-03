Rattraper le monstre de brouillard

Obtenir ce trophée devrait se faire sans trop de mal si vous suivez nos conseils. Cette phase ne se déroulera qu’après avoir terminé l’énigme de la Fresque dans le Sanctuaire à la toute fin du jeu, une fois à votre retour dans Ebisugaoka. En réalité, dès que vous verrez la créature de brouillard, poursuivez-là jusqu’à ce qu’elle se téléporte loin devant, cela voudra dire que vous avez réussi. Il vous faudra accomplir trois fois de suite cela pour obtenir le Trophée Où allez-vous ? 🏆

Attention toutefois, dès que la créature va s’éloigner, elle va déclencher une arène de monstres à combattre avant de poursuivre. Dès que tout le monde est à terre, reprenez votre chemin pour ne pas perdre la créature de vue trop longtemps sous peine d’invalider le trophée. Dans cette section, de nombreuses armes apparaissent automatiquement.

