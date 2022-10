Accueil » Actualités » Silent Hill 2 Remake est officiel et sortira sur PS5 et sur PC, voici le premier trailer

Jusqu’au bout, Konami n’aura pas su maitriser sa communication. On s’attendait à découvrir les annonces de la Silent Hill Transmission au fur et à mesure d’un live, mais l’éditeur japonais a lancé sans le vouloir l’intégralité de l’émission avant l’heure. Qu’importe, ce qui compte maintenant, c’est d’avoir toutes les informations à notre disposition et le fait que l’on puisse enfin célébrer le retour de la licence Silent Hill. On commence ainsi avec Silent Hill 2 Remake, dont l’existence ne surprendra personne.

Le remake dévoile une première vidéo

Après des mois de rumeurs, l’officialisation est enfin là. Silent Hill 2 Remake est bel et bien réel, comme Konami nous le montre avec ces premières images.

Les changements apportés sur les visuels devraient assurément causer quelques débats, surtout sur le visage du protagoniste James Sunderland, mais l’ambiance du titre original semble avoir été conservée, avec des scènes cultes recrées pour l’occasion (la fameuse scène du miroir, cette fois-ci avec un vrai éclairage).

Comme prévu, c’est bien Bloober Team qui s’occupe de ce remake. On connait le studio pour avoir été à l’œuvre sur la série Layers of Fear et sur le récent The Medium. C’est d’ailleurs Mateusz Lenart, directeur créatif du dernier jeu du studio, qui est à la tête du projet.

On nous promet ainsi de nouvelles musiques (avec Akira Yamaoka à la manœuvre), une caméra derrière l’épaule ainsi que des énigmes supplémentaires. Le tout est développé sur l’Unreal Engine.

Konami n’a pas encore donné de date de sortie pour ce Silent Hill 2 Remake, mais l’éditeur précise que le jeu sera une exclusivité console PlayStation 5, avec une sortie aussi prévue sur Steam.