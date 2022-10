Silent Hill Townfall : Un nouveau jeu développé par NoCode et Annapurna

Le stream Silent Hill Transmission a été riche en nouvelles annonces concernant Silent Hill, avec pas un, mais plusieurs jeux au programme. Parmi eux, on retrouve bien entendu Silent Hill 2 Remake, mais aussi un autre opus à plus petite envergure et coproduit par Annapurna Interactive et NoCode Studio (à qui l’on doit Stories Untold et Observation), à savoir Silent Hill Townfall, qui nous montre ses premières images.

Un épisode encore très mystérieux

On avait eu vent d’un jeu Silent Hill pris en charge par Annapurna, et la rumeur s’est vérifiée ce soir avec l’annonce de ce Silent Hill Townfall.

On ne va pas se mentir, cette première très courte vidéo est plus qu’énigmatique, et Jon McKellan, directeur créatif du projet chez NoCode, déclare simplement vouloir respecter l’ambiance de la série tout en l’amenant vers quelque chose différent.

Le projet semble pour l’instant en être à ses prémices, puisque le studio confirme qu’on ne le verra pas à nouveau avant l’année prochaine. Aucune information concernant la sortie ou bien les plateformes visées n’ont été communiquées pour l’instant.