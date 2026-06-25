The Seven Deadly Sins Origin : la mise à jour 1.6 disponible, voici les nouveautés (Elizabeth, SSR gratuit…)

Elizabeth est là, l’été aussi

Trois semaines après la dernière mise à jour, Netmarble vient de déployer la version 1.6 de 7DS Origin. Il ne faudra pas s’attendre à une longue liste de nouveaux contenus puisqu’ici, aucune nouvelle zone, aucune nouvelle quête de l’histoire principale, et pas de nouveau mode de jeu. Un programme plutôt rachitique donc, mais qui sera tout de même assez rempli en récompenses et en petites choses à picorer.

La première à découvrir, c’est l’arrivée de Elizabeth au roster. La princesse de Royaume de Liones rejoint Méliodas et son équipe, en se positionnant comme un personnage assez ambivalent :

Grimoire (Sacré) : Un soigneur défensif, avec la possibilité de réduire la défense des ennemis tout en soignant l’équipe

(Sacré) : Un soigneur défensif, avec la possibilité de réduire la défense des ennemis tout en soignant l’équipe Bâton (Vent) : Un soutien qui vient réduire la consommation de magie tout en augmentant les dégâts critiques, en se positionnant comme un complément aux équipes vent

(Vent) : Un soutien qui vient réduire la consommation de magie tout en augmentant les dégâts critiques, en se positionnant comme un complément aux équipes vent Baguette (Terre) : Avec Hawk à ses côtés, cette ultime build est axée vers le soutien burst avec la possibilité de réduire l’élément terre et de réinitialiser le temps de recharge de la compétence normale

Pas de vrai nouveau contenu, mais on peut noter tout de même l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité : Expédition de Familier, qui vous permet d’envoyer vos compagnons récolter des ressources quotidiennes à travers une interface. Les développeurs ont cependant capitalisé sur des événements, avec le Songe d’un jour d’été, avec un boss de zone, un mini-scénario et évidemment, des récompenses. Et évidemment, qui dit été, dit de nouvelles tenues en adéquation avec la chaleur.

Des SSR et des récompenses

Justement, en parlant de récompenses, c’est le moment de se connecter. Outre les fragments stellaires de fin de maintenance ou ceux à récupérer via l’événement estival, un bonus de connexion pour célébrer les 100 jours du jeu est à récupérer pendant deux semaines avec une centaine de tirages gratuits sur la permanente. Ajoutons aussi trois héros SSR à récupérer pour les personnes qui ont avancé dans l’histoire avec Diane, King et Escanor pour récupérer des doublons.

Puis en vrac, vous pouvez noter le déblocable du secteur 7 et 8 de la Jonction de l’espace-temps ou encore la réactualisation des classements saisonniers. Outre un nouveau battle pass, le système de raid ajoute une nouvelle fonctionnalité de risques/récompenses et de nouvelles potions pour les familiers sont arrivés ou encore quelques succès inédits.

Patchnote 1.6 7DS Origin

Pour connaître toutes les nouveautés, on vous invite à consulter le patchnote de la 1.6 disponible sur le site officiel. Sinon, pour d’autres astuces, vous pouvez consulter notre guide complet de Seven Deadly Sins Origin.