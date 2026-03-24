Où trouver du platine facilement dans The Seven Deadly Sins Origin ?

Meilleur spot de farm de platine dans 7DS Origin

Le platine est l’un des minerais les plus rares dans The Seven Deadly Sins Origin avec l’or. Mais il est probablement le plus important vu que ses lingots sont nécessaires pour de nombreuses recettes de craft. Il faut donc penser à aller en farmer dès que possible (sachant que le respawn se fait quotidiennement. Voici quelques emplacements assez faciles à aller chercher.

Le premier est rapide et facile à trouver puisqu’il se situe dans la toute première zone, proche du château de Liones, au niveau du point de Distorsion Nid d’Oiseau Géant. Une fois au point de téléportation, direction le sud-ouest. Faites le en planeur pour atteindre une entrée caverneuse où il y a d’ailleurs deux pierres de constellations pour le livre stellaire (Restauration et Purification). Ici, vous trouverez quatre gisements de minerai de platine (regardez bien autour de vous). C’est l’emplacement le plus intéressant car proche d’un point de voyage rapide.

Vous en avez ensuite un dans la zone de Ferzen, non loin de la zone d’intérêt des Mines de Ferzen (mais ne vous téléportez pas là-bas, l’ouverture des mines est plus loin). Partez du point de distorsion de l’entrée de Ferzen et remontez vers le point indiqué sur notre capture d’écran. Vous remarquerez les minerais un peu en contrebas, entre l’icone de la mine et un sorte de moulin.

Pour rester dans les zones plutôt accessibles au départ, vous avez également quatre gisements qui vous attendent dans la forêt du roi des fées, en partant du point de distorsion de la Tombe des Lucioles. A partir de là, partez vers l’est pour grimper les collines. En contrebas (voir notre screenshot), vous trouverez quatre gisements qui vous attendent bien sagement.

Vous en aurez également tout au nord est de la zone du Fort Solgales, et nul doute que les prochaines mises à jour apporteront de nouveaux gisements dans les zones inédites. Nous mettrons à jour l’article en conséquence.

Où trouver le marchand de platine ?

Un bon complément à la collecte directe du minerai, c’est d’aller en acheter directement à un revendeur. Au lancement, il semblerait qu’un seul marchant propose cette ressource. Il s’agit de Jaydie dans la ville de Ferzen, dans la région du même nom, au nord de la région Tombe du Dragon (et donc de la ville de Liones). Cette marchande vous propose des lingots de platine contre cinq sceaux. Attention, le stock est limité à 5 lingots par semaine. Pensez donc à y revenir de façon hebdomadaire une fois la limite d’achat levée.

A quoi sert le platine dans Seven Deadly Sins Origin ?

Dans la première dizaine d’heures de jeu, vous ne remarquerez pas qu’il s’agit d’une des ressources les plus importantes du monde ouvert. Et pourtant : le platine vous servira pour de nombreuses recettes d’artisanat. En plus d’en demander pas mal pour augmenter votre établi à son niveau supérieur, les lingots de platine font partie des ingrédients de nombreuses armures et autres équipements. Prenez donc rapidement l’habitude de vous faire une petite routine pour en ramasser régulièrement !

Pour d’autres astuces, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de 7DS Origin. On vous donne les codes cadeaux pour récupérer des récompenses et l’on vous dresse la tier list des meilleurs persos.