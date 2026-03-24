Où trouver du platine facilement dans The Seven Deadly Sins Origin ?

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Parmi les ressources les plus rares à dénicher dans le gacha, il y a les minerais de platine. Il faut dire que ce métal est souvent caché dans l’exploration, et surtout, il est assez rare. Si vous vous demandez où sont les meilleurs points de farm pour avoir du platine, on vous explique tout dans ce guide 7DS Origin.

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The Seven Deadly Sins: Origin
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Date de sortie : 16/03/2026

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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