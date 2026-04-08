The Seven Deadly Sins Origin : La mise à jour 1.1 disponible, voici les nouveautés et récompenses

Maintenance The Seven Deadly Sins Origin

Actuellement se tient une maintenance des serveurs de 7DS Origin, ce qui fait qu’il n’est pas possible de se connecter. Une opération de routine que vous avez déjà rencontré lors des déploiements de patchs, mais qui est un peu plus long ce mercredi 8 avril. Logique, puisqu’elle permet l’arrivée de la première vraie mise à jour 1.1, considérée comme majeure.

Cette maintenance a déjà commencé et se terminera aux alentours de 9 heures, un peu avant si tout se passe bien. Une fois celle-ci terminée, des bonus seront envoyés par courrier, à savoir Fragment stellaire x 300 mais aussi, et surtout, un ticket de sélection SSR, pour récupérer un héros parmi Elaine, King, Guila, Jericho, Drake, Mannie ou Diane. Enfin, notez que les récompenses non reçues, comme le lot de clés cubiques ou des missions non accomplies liées à Meliodas seront distribuées périodiquement.

Les nouveautés attendues

On ne va pas se mentir, cette 1.1 est surtout scrutée pour ses correctifs. Le listing complet n’est pas donné, mais on nous évoque diverses améliorations du système et corrections de problèmes, notamment certains bugs liés au online et à la création de groupe, ainsi que des problèmes de scripts qui nous bloquaient dans certaines misions (notamment dans le donjon de la Mine de Ferzen).

Côté contenus, une nouvelle bannière va faire son apparition, avec un nouveau personnage : Daisy. Avec elle s’accompagne toutes les nouveautés usuelles, comme un événément, un costume et d’autres choses liées à cette nouvelle héroïne. L’autre nouveauté majeure, sera l’ouverture de Passe Hawk, un Battle Pass pour vous quémander un peu d’argent en échange de récompenses (avec une alternative gratuite). Pour tout connaître des nouveautés, on vous laisse sur le patchnote publié sur Steam.

Patchnote mise à jour 1.1 7DS Origin

Nouveau contenu

Ajout du nouveau héros : « Daisy »

Ajout du nouveau costume exclusif : « Senteur d’automne »

Ajout de la difficulté [Abysse] pour les Défis de Boss & Donjons

Nouveaux événements

Sélection de Daisy – Un cœur intemporel

Costume exclusif – La douce odeur de l’automne

Héros Daisy – Événement d’essai de héros (Daisy)

Missions d’exploration – La grande expédition à travers Britannia

Missions de défi III – Vers un destin ultime ! II

Autres ajouts

Ouverture du « Passe Hawk » et ajout de nouveaux produits

Ajout de 4 nouveaux lots Lot spécial Héros classique Ⅱ Lot Matériaux d’amélioration de la victoire Lot Tu es à moi Lot Développement d’équipement rapide

Ajout de nouveaux menus et de nouveaux articles dans la boutique

Augmentation de l’obtention des matériaux de croissance en début de jeu et ajustement des récompenses

Ajout de la fonction de recyclage des fragments

Ajout de récompenses pour les Défis de Boss et les Donjons – Des « Pierres de renforcement » et des « Pierres de raffinement » seront ajoutées aux coffres à récompenses du [Défier le Boss], ainsi que les donjons [Donjon de croissance de maîtrise], [Mine de Ferzen], [Cité des morts] et [Nid d’araignée profond].

Réduction du coût d’entrée pour le « Donjon d’or » – La quantité de ressources requise pour obtenir les récompenses du « Donjon d’or » sera réduite de 10 à 5 Clés cubiques.

Augmentation du taux d’obtention de fragments sur les Boss d’élite de zone

Modification du calendrier de réinitialisation des produits existants

Ajout de récompenses supplémentaires pour les événements en cours

Ajustement de certaines récompenses pour les ennemis normaux

Ajustement de la difficulté des missions [Voie d’exploration]

Ajout de fragments stellaires lors de l’obtention d’un nouveau costume

Ajout d’une option d’affichage pour les effets de combat des autres joueurs.

Ajustement de la difficulté des patterns de certains boss en mode [Infernal]

Amélioration de la restauration des PV lors de l’entrée dans les donjons

Amélioration de l’obtention des matériaux de cueillette

Amélioration de l’utilisation des Clés cubiques : Afin que vous puissiez utiliser vos clés cubiques au moment de votre choix, vous pouvez échanger 5 clés cubiques contre un petit lot de clés cubiques stockable dans votre sac. Chaque jour, vous pouvez échanger jusqu’à 50 Clés cubiques (soit 10 échanges) contre des Petits lots de clés cubiques.

Augmentation de l’obtention des matériaux de croissance en début de jeu et ajustement des récompenses

Amélioration de l’ergonomie d’utilisation des clés cubiques

Ajout de l’héros [SR] Gilthunder comme récompense dans les événements existants

Correction du problème où l’adhésion aux groupes était impossible en raison d’une instabilité du réseau

Correction du problème où la progression était bloquée et où certaines erreurs survenaient dans le donjon Mine de Ferzen

Diverses améliorations du système et corrections de problèmes

Tous les correctifs sont listés sur le patchnote complet du site officiel. Pour reprendre votre progression, vous pouvez consulter notre guide complet de Seven Deadly Sins Origin.