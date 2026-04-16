Test Seven Deadly Sins: Origin – Un gacha aussi bon que frustrant

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Durée de vie

Histoire principale

30 heures

Histoire et quêtes annexes

50 heures

Jaquette de The Seven Deadly Sins: Origin
The Seven Deadly Sins: Origin
pc
ps5
ios
android

Date de sortie : 16/03/2026

  • Graphismes colorés
  • Gameplay atypique des trois armes
  • Histoire inédite et divertissante
  • Une exploration grisante
  • Les familiers
  • La région de Britannia dans son entièreté
  • Des bugs majeurs toujours pas corrigés
  • Un manque de contenu endgame
  • Une lenteur s'installe rapidement
  • Animation par moment daté
  • Quêtes secondaires oubliables
6.5

Seven Deadly Sins: Origin est dans l’ensemble un bon gacha, se trouvant pourtant loin de frôler l’excellence, ce qui peut drastiquement lui porter défaut tant la concurrence est rude. Surtout lorsque ce dernier dispose de problèmes comme des bugs forçant le redémarrage, ou causant simplement la fermeture de l’application. Bien que l’expédition soit grisante et l’histoire passionnante, le manque d’événements et de contenu peut nuire grandement à l’existence du soft sur le long terme. Cela serait d’autant plus dommage étant donné les qualités du titre dans son gameplay et sa richesse du rôle n’attendant qu’à être exploité à son plein potentiel.

Ce test a été réalisé à partir d'une version commerciale.

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