Test Seven Deadly Sins: Origin – Un gacha aussi bon que frustrant

Déjà habitué avec la licence d’animation japonaise des sept péchés capitaux, le studio Netmarble a récemment sorti une nouvelle itération avec Seven Deadly Sins: Origin. Contrairement à son prédécesseur Grand Cross, ce nouvel opus de la licence s’inscrit dans le genre d’Action-RPG en monde ouvert, tout en conservant la monétisation typique des jeux gacha popularisée avec Genshin Impact. Sorti le 16 mars sur PlayStation 5 et PC, puis quelques jours après sur mobile, Seven Deadly Sins: Origin s’inscrit parfaitement dans l’essor des jeux de ce genre, tout en implémentant un gameplay très particulier. Ce dernier n’est pas la première adaptation vidéoludique d’un animé à licence culte, mais on espère qu’il utilisera les bonnes cartes en sa possession pour ne pas finir comme ses prédécesseurs, dans l’oubli avec des serveurs clos, ce qui n’est pas gagné pour l’instant.. Conditions de test: Nous avons joué au jeu pendant environ 35h sur PlayStation 5 et 10h sur PC, ainsi qu’une petite heure en version tablette sur un Ipad 11

Tristan in The Multivers of Madness

Seven Deadly Sins: Origin se place plusieurs dizaines d’années après la fin de la Nouvelle Guerre Sainte, évènement majeur du manga éponyme. Afin de garder toute cohérence, et beaucoup de fan service, le jeu se déroule dans un univers alternatif. Cela n’entraîne aucune conséquence sur les différents mangas tout en apportant du neuf à la licence.

Cette aventure totalement inédite nous met aux côtés de Tristan, fils de Meliodas et Elisabeth, et Tioreh, la septième fille de King et Diane. Nos protagonistes sont vite amenés à être témoins d’une catastrophe multiverselle. En effet, le monde de Britannia est subitement frappé par un phénomène étrange où le temps et l’espace sont perturbés. Ainsi, les époques se retrouvent mélangées, causant l’apparition anormale de personnages n’existant plus à la période de Tristan et Tioreh, tandis que d’autres semblent être totalement altérés ou portés disparus.

De fait, nos deux protagonistes sont envoyés en mission pour parcourir les différentes régions de Britannia, dans le but de trouver une solution à ce problème. D’autant plus que leurs parents ont subitement disparu sans laisser de traces. Afin d’élucider ce mystère, Tristan sera aidé d’un livre stellaire doté de multiples pouvoirs, le guidant également dans les différentes directions à emprunter.

L’histoire se trouve être divertissante sans pour autant casser trois pattes à un Hawk. Les événements sont relativement prévisibles et répétitifs, et les quelques rares haussements de sourcils ne tiennent pas plus de trois secondes en l’air. Il y a quelques idées sympathiques sur certaines mises en scène, avec une certaine qualité d’animation, mais sans pour autant jubiler devant son écran.

Un gameplay atypique et plaisant

Origin dispose d’un gameplay atypique, reposant sur une mécanique originale autour des armes. Chaque personnage dispose de trois armes, dont seule une peut être équipée, les deux autres non utilisées confèrent un bonus de 30% de leur dégâts, obligeant ainsi à les améliorer également.

D’autant plus que chaque arme permet au personnage d’adopter un gameplay totalement différent. En effet, dans Seven Deadly Sins: Origin, l’élément et l’archétype sont déterminés par l’équipement offensif utilisé. Par exemple, l’espadon confère à Tristan l’élément Feu et un rôle de DPS, tandis qu’une épée longue lui attribue l’élément Vent ainsi qu’un rôle de soutien orienté sur cet élément. Ainsi, chaque personnage dispose en réalité de trois styles de jeu et de compétences entièrement distincts.

Cette mécanique permet notamment d’avoir une multitude de possibilités en termes de composition d’équipe. Étant donné qu’un seul et même personnage peut disposer de trois rôles distincts. Il est tout à fait possible de jouer une unité de façon offensive dans une team et soutien dans une autre. Cependant, bien que pratique, cette dernière est complexe et fastidieuse dans les premières heures, du fait que le soft ne nous guide pas tellement sur cette partie du gameplay. Ou du moins très légèrement.

Dans Seven Deadly Sins, chaque personnage possède ses propres points de vie, qui sont ensuite combinés avec tous les autres héros de l’équipe, afin de former une seule et unique barre de PV. De plus, améliorer les statistiques de chaque perso permet d’augmenter sa vie, donc celle de la team également.

Une gestion de ressource simplifiée mais fastidieuse

Comme dans tous les jeux de type gâcha en monde ouvert, 7DS Origin adopte le même style d’approche que la concurrence, avec moult ressources à récupérer pour augmenter ses différents personnages. Sauf qu’ici nous n’améliorons pas notre héros directement. Tout ce système d’upgrade passe par les trois armes et équipements, comme énoncé plus haut.

Ainsi, diverses ressources sont dispersées aux quatre coins de la carte qui n’attendent qu’à être récoltées tous les jours. En prenant en compte que ces dernières sont remises à zéro sur la map tous les jours à huit heures (ou neuf heures selon le créneau) du matin chez nous. Ce qui est également le cas des missions quotidiennes.

Des donjons et boss à difficulté croissante sont également de la partie, octroyant des matériaux et schémas, toujours dans le cadre d’améliorer notre box de personnages. Des schémas d’armes et armures de la plus haute rareté « SSR » qui permettent d’obtenir une arme de la catégorie fabriquée. Ceci sans passer par les invocations, à l’inverse d’autres titres comme Genshin Impact.

À noter que, des armures cosmétiques sont disponibles pour chaque personnage faisant office de fan service, mais conférant également des bonus conséquents au personnage. Cependant, inutile de s’y attarder dans les premières heures de jeu, étant donné qu’il vous faudra un établi de niveau 4 et les minerais adéquats, disponibles uniquement à certains biomes et à un certain niveau de monde.

Toute cette partie amélioration et gestion de ressources est bien expliquée par le titre. Implémentant cependant, une certaine lenteur que le jeu aurait sûrement voulu se passer. Surtout lorsque pour effectuer chaque action majeure, comme l’obtention des récompenses d’un boss, ou d’un donjon, demande l’utilisation de 5 à 10 clés.

Des clés qui sont limitées par jour, sans compter les divers événements et missions. Venant ainsi ralentir la progression déjà pourtant très lente, avec tout le contenu à faire pour améliorer ne serait-ce qu’un personnage. C’est pourquoi nous vous conseillons d’utiliser avec parcimonie vos précieuses clés, sans quoi vous serez vite confronté à une impasse (ou alors, il faut sortir la carte bleue).

Explorer Britannia n’a jamais été aussi plaisant

Le monde de Britannia est plein de dangers, mais aussi de jolis panoramas dispersés à travers des biomes variés, allant d’une forêt dense, d’une baie à pirate, en passant par un désert aride, à tout simplement Liones, la ville principale de la région. Bien que grande et réussie artistiquement, cette capitale n’a pas énormément d’activités à nous proposer. Hormis les quelques PNJ marchands que nous trouvons également dans les autres villages, et les quelques coffres à droite à gauche.

Des coffres éparpillés dans toute la contrée, octroyant ressources et argent, en plus d’une monnaie d’invocation en fonction de la taille de ceux-ci. Divers ennemis d’élite sont également dispersés dans Britannia, avec pour avantage d’être visibles directement sur la map, en plus d’afficher les récompenses obtenues en les battant.

Pour rendre l’exploration encore plus grisante, les persos ont chacun une compétence passive liée à l’exploration. Cette dernière s’active dès l’obtention du héros, sans obligation d’être dans l’équipe. Par exemple, Drake confère la vision des coffres à proximité sur la mini-carte, Meliodas dispose d’un double saut en plus de courir sur les murs, ou encore, la très récente Daisy permet d’augmenter d’un emplacement l’établi, et tous les minerais se créent avec quatre objets.

Des familiers sont également capturables à la Pokémon, donnant un objectif supplémentaire de complétion, et surtout une autre approche à l’exploration puisque certains familiers ont des compétences uniques et utiles. En baissant les points de vie de certains ennemis spécifiques, il est possible de les capturer, avec des chances de réussite variant en fonction de la rareté des potions utilisées.

Des quêtes secondaires sont bien évidemment présentes, et ont le luxe d’être d’aucune utilité scénaristique pour la majorité. Notons également quelques soucis liés à l’escalade, où dès lors qu’un bout de relief se pointe devant Meliodas, ce dernier se bloque totalement. De plus, l’incapacité de faire un saut arrière, ou d’annuler l’escalade avec lui, est assez contraignante dans cette situation.

Concernant les graphismes, le soft propose une qualité tout à fait correcte, bien qu’on ressent un certain retard technique. Surtout dans certaines animations de course ou lors de cinématiques. Cependant, cela n’enlève pas leur côté coloré et joli, avec certains plans vraiment réussis. Dommage que l’exploration aquatique n’ait pas été poussée davantage, car nous pensons qu’il y avait de quoi faire étant donné leur beauté.

Des invocations pour le seigneur Escanor por favor

Bien évidemment, Origin n’allait pas passer à côté des invocations, marque de fabrique des gachas. Ainsi, le titre propose une bannière permanente et une bannière temporaire mettant en vedette un perso. Il n’y a pas d’invocations d’armes, étant donné qu’elles se fabriquent à l’établi, mais une bannière temporaire pour un élément cosmétique en lien avec le héros vedette du moment, étant disponible uniquement en faisant des achats dans la boutique contre votre douce carte bancaire.

Pour toutes les bannières, sauf celle du cosmétique, nous avons un taux de drop correct en plus d’une pity faisant office de carte de fidélité. En effet, il est possible d’avoir un SSR tous les 80 invocations et le héros garanti au bout de la 120e. De plus, chaque invocation nous donne une ressource secondaire permettant de récupérer des récompenses supplémentaires dans la boutique, dont des pierres d’invocation ou minerai d’amélioration.

Finissons avec une note plus salée, risquant au jeu une perte de sa communauté. La présence de bugs toujours non corrigés est à souligner, surtout lorsqu’il s’agit de problèmes bloquants et forçant le redémarrage du jeu, ainsi que des surchauffes sur téléphone amenant au crash de l’application. Le tout en prenant compte que le titre est sorti il y a trois semaines, et qu’une mise à jour conséquente est sortie sans grand changement de ce côté. Sans parler du manque de contenu endgame et d’événements. Et malheureusement, ce n’est pas Escanor qui sauvera les meubles sur le long terme si le contenu ne suit pas.