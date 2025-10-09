SEGA dépose à nouveau la marque Shadow the Hedgehog, un remaster en vue ?

L’année de Shadow continue ?

L’éditeur japonais a en effet enregistré la marque « Shadow the Hedgehog », comme le site Vice l’a remarqué. Un nom qui évoquera forcément celui du jeu de 2005, où Shadow était la tête d’affiche, reléguant Sonic au second plan. Un jeu qui a connu un succès commercial, et qui aurait toutes les chances de fonctionner aujourd’hui via un remaster, que ce soit par pure nostalgie ou par amour du personnage. Imaginez si, en plus de cela, il était doublé par Keanu Reeves comme dans le dernier film.

Pour autant, SEGA n’a encore rien confirmé à propos d’un éventuel retour de cet épisode. Ce dépôt de marque pourrait concerner d’autres projets annexes en lien avec le personnage, mais puisque l’on sait que Sonic x Shadow Generations a réalisé de très bonnes ventes, difficile de croire que l’éditeur n’a pas envie de capitaliser encore un peu plus sur la renommée de Shadow via un autre remaster.