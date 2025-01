Sonic X Shadow Generations a atteint les 2 millions de ventes et SEGA reconnaît qu’il le doit aussi au dernier film

Le (bon) transmédia fait vendre, quelle surprise

Il n’aura fallu que quelques semaines de plus pour que Sonic X Shadow Generations double ses ventes et atteigne le score de 2 millions d’unités vendues. Une jolie performance pour ce qui est au départ une nouvelle version d’un jeu déjà existant, dont le contenu inédit centré autour de Shadow a su séduire.

Et SEGA a bien conscience que si le jeu s’est autant vendu, c’est avant tout parce que la stratégie commerciale de l’éditeur a été appliquée avec brio. En marketant « l’année de Shadow » via divers moyens sur plusieurs médias, la licence Sonic n’a jamais été aussi présente et le succès du film Sonic 3 au cinéma est sans doute pour beaucoup dans les ventes de Sonic X Shadow Generations, indépendamment de sa qualité première. C’est ce que SEGA indique dans son communiqué de presse (relayé par Gematsu), où il se félicite de la stratégie transmédia mise en place, qui a permis à la licence d’atteindre de nouveaux sommets :

« Pour développer davantage la licence Sonic, nous avons mis l’accent sur le développement transmédia, une stratégie importante impliquant une expansion mondiale dans divers secteurs des médias et du merchandising. De plus, cet exercice fiscal est placé sous le thème « Fearless: Year of Shadow » pour la propriété intellectuelle de Sonic, en mettant l’accent sur des initiatives mondiales mettant en avant Shadow. »

Et avec un quatrième film déjà prévu au cinéma pour 2027, il faut s’attendre à ce que SEGA poursuivre dans cette voie. Sans doute en l’appliquant à d’autres licences, même si cela n’a pas été des plus concluant avec la série Like a Dragon récemment (mais les jeux n’ont pas besoin de ça pour se vendre de toute façon).