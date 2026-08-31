Les sorties jeux vidéo de la semaine du 31 août (The Blood of Dawnwalker, Onimusha: Way of the Sword…)

Les sorties de la semaine

Par peur de rester dans l’ombre de GTA 6, tout le monde a décidé de s’entasser au tout début du mois de septembre, créant ainsi un bouchon presque jamais vu. Choisir devrait être un sacré casse-tête tant les titres prometteurs se bousculent au portillon, et on imagine que cette concentration de sorties ne profitera pas à tout le monde. Malgré tous les jeux à surveiller cette semaine, ce sont bien The Blood of Dawnwalker et Onimusha: Way of the Sword qui devraient écraser tout le monde, même si Orbitals peut aussi tirer sa carte.

Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

31 août

1er septembre

2 septembre

Moonlighter 2: The Endless Vault (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

3 septembre

4 septembre