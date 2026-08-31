Les sorties jeux vidéo de la semaine du 31 août (The Blood of Dawnwalker, Onimusha: Way of the Sword…)
Échauffez-vous les pouces, place à l’un des mois les plus remplis côté sorties jeux vidéo. La rentrée promet d’être particulièrement chargée, et surtout cette première semaine qui ne nous laisse même pas le temps de souffler un coup après la Gamescom.
Les sorties de la semaine
Par peur de rester dans l’ombre de GTA 6, tout le monde a décidé de s’entasser au tout début du mois de septembre, créant ainsi un bouchon presque jamais vu. Choisir devrait être un sacré casse-tête tant les titres prometteurs se bousculent au portillon, et on imagine que cette concentration de sorties ne profitera pas à tout le monde. Malgré tous les jeux à surveiller cette semaine, ce sont bien The Blood of Dawnwalker et Onimusha: Way of the Sword qui devraient écraser tout le monde, même si Orbitals peut aussi tirer sa carte.
Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
31 août
- Serious Sam: Shatterverse (PC, PS5, Xbox Series)
- Sucker for Love: Crush Landing (PC)
1er septembre
- Crimson Moon (PC, PS5, Xbox Series)
- WheelMates (PC)
2 septembre
- Moonlighter 2: The Endless Vault (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
3 septembre
- The Blood of Dawnwalker (PC, PS5, Xbox Series)
- Orbitals (Switch 2)
- Wo Long: Fallen Dynasty (Switch 2)
- Avatar Legends: The Fighting Game (Xbox Series, Switch 2)
- Marsupilami 2: Salsa Palombia (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- SpeedRunners 2: King of Speed (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- BioEden (PC)
4 septembre
- Onimusha: Way of the Sword (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- NBA 2K27 (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Isle of Reveries (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)
- My Hero Academia: All’s Justice (Switch 2)
- Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants (Switch 2)