Marvel’s Wolverine : Insomniac Games dévoile les fonctionnalités en vidéo avant sa sortie

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Une chose est sûre, Marvel’s Wolverine n’aura pas de retard, le jeu étant désormais passé gold. Alors, à l’approche de sa sortie, Insomniac Games profite de cette dernière ligne droite pour faire le tour des différentes fonctionnalités en jeu, à travers une nouvelle bande-annonce commentée par Liam MCintyre, l’acteur qui prête à la fois sa voix et ses traits à Logan.

Marvel's Wolverine // Source : Insomniac Games

Wolverine va faire parler ses griffes et ses sens

« Rapides, fluides et féroces« … Trois adjectifs qui donnent le ton des affrontements dans Marvel’s Wolverine, traduisant une approche relativement dynamique et agressive. Et pour cause, entre coups de griffes, coups de pieds et attaques critiques, Logan ne fera pas dans la dentelle, et les ennemis n’auront qu’à bien se tenir !

Le mutant pourra également compter sur différentes techniques à débloquer afin d’améliorer ses mouvements de combat ou d’utiliser des attaques spéciales, ainsi que sur une dizaine d’adaptations octroyant divers bonus. De quoi encaisser davantage de balles, augmenter l’efficacité de la Rage, élargir les fenêtres de parade ou encore terroriser ses adversaires en plein combat. Et bien sûr, Logan pourra aussi compter sur son célèbre pouvoir de régénération, sans pour autant être immortel.

De plus, les sens particulièrement affûtés de Logan lui permettront de dénicher de nombreux secrets et éléments cachés. A commencer par les Portes Cauchemardesques, derrière lesquelles d’autres défis liés à ses souvenirs l’attendent, mais aussi des caisses de matériaux nécessaires à la fabrication des différentes tenues disponibles en jeu, ou encore divers collectibles, à l’image de cette bouteille de whisky aperçue dans la bande-annonce.

Rejouabilité et accessibilité au programme

Outre un mode Photo, nous savons déjà que le titre proposera également un mode New Game + disponible dès le lancement du jeu, non sans quelques détails supplémentaires à la clé : augmentation du niveau maximum, ainsi que l’ajout de techniques et d’adaptations exclusives, entre autres… Insomniac Games mettra également l’accent sur l’accessibilité avec une centaine d’options permettant à chacun de personnaliser son expérience de jeu. Il sera notamment possible d’ajuster certains éléments liés à la violence, comme le langage adulte, l’intensité du sang ou encore des démembrements.

Marvels wolverine options accessibilite 3

Un aperçu des options d’accessibilité dans Marvel’s Wolverine // Source : Insomniac Games

Marvel’s Wolverine sera disponible dès le 15 septembre prochain, uniquement sur PS5.

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Jaquette de Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine
ps5

Date de sortie : 15/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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