Marvel’s Wolverine : Insomniac Games dévoile les fonctionnalités en vidéo avant sa sortie

Wolverine va faire parler ses griffes et ses sens

« Rapides, fluides et féroces« … Trois adjectifs qui donnent le ton des affrontements dans Marvel’s Wolverine, traduisant une approche relativement dynamique et agressive. Et pour cause, entre coups de griffes, coups de pieds et attaques critiques, Logan ne fera pas dans la dentelle, et les ennemis n’auront qu’à bien se tenir !

Le mutant pourra également compter sur différentes techniques à débloquer afin d’améliorer ses mouvements de combat ou d’utiliser des attaques spéciales, ainsi que sur une dizaine d’adaptations octroyant divers bonus. De quoi encaisser davantage de balles, augmenter l’efficacité de la Rage, élargir les fenêtres de parade ou encore terroriser ses adversaires en plein combat. Et bien sûr, Logan pourra aussi compter sur son célèbre pouvoir de régénération, sans pour autant être immortel.

De plus, les sens particulièrement affûtés de Logan lui permettront de dénicher de nombreux secrets et éléments cachés. A commencer par les Portes Cauchemardesques, derrière lesquelles d’autres défis liés à ses souvenirs l’attendent, mais aussi des caisses de matériaux nécessaires à la fabrication des différentes tenues disponibles en jeu, ou encore divers collectibles, à l’image de cette bouteille de whisky aperçue dans la bande-annonce.

Rejouabilité et accessibilité au programme

Outre un mode Photo, nous savons déjà que le titre proposera également un mode New Game + disponible dès le lancement du jeu, non sans quelques détails supplémentaires à la clé : augmentation du niveau maximum, ainsi que l’ajout de techniques et d’adaptations exclusives, entre autres… Insomniac Games mettra également l’accent sur l’accessibilité avec une centaine d’options permettant à chacun de personnaliser son expérience de jeu. Il sera notamment possible d’ajuster certains éléments liés à la violence, comme le langage adulte, l’intensité du sang ou encore des démembrements.

Marvel’s Wolverine sera disponible dès le 15 septembre prochain, uniquement sur PS5.