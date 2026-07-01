Sandfall Interactive (Clair Obscur: Expedition 33) va prendre « des décisions drastiques » pour son prochain jeu

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On ignore encore si le succès de Clair Obscur: Expedition 33 a poussé Sandfall Interactive à directement plancher sur une suite, ou du moins sur un nouveau jeu dans cet univers. Ce qui est certain, c’est que le studio ne veut pas se précipiter ni trop s’agrandir malgré l’énorme carton de son RPG. Tandis que le mystère plane autour de son prochain jeu, son directeur Guillaume Broche laisse sous-entendre que le studio n’ira pas forcément là où on l’attend.

Clair Obscur: Expedition 33 // Source : Sandfall Interactive

Suite ou pas suite, telle est la question

Guillaume Broche a récemment été l’invité de Konbini pour discuter de tout un tas de jeux qui ont pu influencer son parcours. Entre ses louanges sur Lost Odyssey, Devil May Cry ou encore Kingdom Hearts II qui est selon ses mots l’un des meilleurs action-RPG (parce que c’est le cas), le réalisateur a forcément été questionné sur l’après-Clair Obscur: Expedition 33.

Forcément, Broche ne veut pas trop en dire ici et n’indique pas si le prochain jeu sera dans le même univers ou non. Cependant, il veut bien reconnaitre que le studio est prêt à aller dans des directions qui pourraient étonner pour son prochain jeu, quitte à ne pas plaire à tout le monde :

« On va faire des jeux qui nous font kiffer. Si ça suit, tant mieux, si ça ne suit pas, tant pis. Au prochain jeu, on prendra des décisions drastiques, peut-être que ça ne va pas plaire… C’est la vie. C’est comme ça qu’on voit la suite. Après, si on vend zéro copie, on aura quand même des problèmes… Normalement ça ira. »

Il nous tarde forcément de voir vers quoi le studio se dirige, mais pour cela, il faudra sans doute encore attendre quelques années.

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Jaquette de Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
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Date de sortie : 24/04/2025

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