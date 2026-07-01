Sandfall Interactive (Clair Obscur: Expedition 33) va prendre « des décisions drastiques » pour son prochain jeu

Suite ou pas suite, telle est la question

Guillaume Broche a récemment été l’invité de Konbini pour discuter de tout un tas de jeux qui ont pu influencer son parcours. Entre ses louanges sur Lost Odyssey, Devil May Cry ou encore Kingdom Hearts II qui est selon ses mots l’un des meilleurs action-RPG (parce que c’est le cas), le réalisateur a forcément été questionné sur l’après-Clair Obscur: Expedition 33.

Forcément, Broche ne veut pas trop en dire ici et n’indique pas si le prochain jeu sera dans le même univers ou non. Cependant, il veut bien reconnaitre que le studio est prêt à aller dans des directions qui pourraient étonner pour son prochain jeu, quitte à ne pas plaire à tout le monde :

« On va faire des jeux qui nous font kiffer. Si ça suit, tant mieux, si ça ne suit pas, tant pis. Au prochain jeu, on prendra des décisions drastiques, peut-être que ça ne va pas plaire… C’est la vie. C’est comme ça qu’on voit la suite. Après, si on vend zéro copie, on aura quand même des problèmes… Normalement ça ira. »

Il nous tarde forcément de voir vers quoi le studio se dirige, mais pour cela, il faudra sans doute encore attendre quelques années.