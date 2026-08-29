Les développeurs de Dragon’s Dogma 2 : Dark Arisen nous dévoilent des informations exclusives !

L’aventure de Dragon’s Dogma 2 se poursuit avec le retour du Dark Arisen

Le premier opus de la licence, donc Dragon’s Dogma premier du nom avait déjà hérité d’une extension nommée : Dark Arisen. Et cette tradition ne va pas s’arrêter maintenant, car le petit frère va lui aussi disposer d’une extension. Néanmoins, nous avons tout de même été intéressés par les motivations de l’équipe de développement pour donner une suite à Dragon’s Dogma 2.

Ces derniers nous ont indiqué que de manière générale, ce qui l’est principalement incité à créer une extension a été de constater les retours de toute la communauté dans les mois qui ont suivi la sortie du jeu de base. Tout le monde en redemandait encore et aimait tellement cette expérience et cet univers qu’ils se disaient:

Vous savez, on veut continuer, on veut explorer de nouvelles zones, on veut faire plus de combats.

Source : Capcom

C’est après ce constat que les développeurs ont compris qu’il y avait un réel désir de la part des joueurs d’avoir plus de Dragon’s Dogma 2. Néanmoins, les développeurs ont fait preuve d’écoute et ont décidé de ne pas reproduire les erreurs du passé en proposant une nouvelle formule qui pourra plaire aux joueurs. Avec une petite surprise pour les plus pressés d’entre-vous.

En effet, ces derniers nous ont affirmé avoir grandement réfléchi au fait que beaucoup de joueurs trouvaient trop limitant d’avoir uniquement quatre compétences personnalisées attribuées à leurs commandes.

Ainsi, ils ont tenu compte des retours et ont porté à six le nombre de compétences personnalisées utilisables simultanément. Or, les ajouts ne se terminent pas ici, car les développeurs ont aussi ajouté de nouvelles compétences à l’ensemble des classes du jeu.

Ces ajouts ont été pensés pour résoudre le problème tactiques auxquels les joueurs étaient confrontés. Les options deviennent alors moins restreintes et les Insurgés peuvent dorénavant bénéficier d’un éventail de possibilités plus vaste.

Source : Capcom

Il convient toutefois de noter que si les nouvelles compétences des classes arriveront avec le DLC Dark Arisen, ils publieront d’ores et déjà une mise à jour gratuite pour le jeu d’origine Dragon’s Dogma 2, qui débloquera le passage de 4 à 6 compétences personnalisées équipables. Les joueurs pourront ainsi en profiter avant même la sortie de Dark Arisen.

Il faut savoir que l’extension s’implante assez loin de la crise politique et des affaires du Dragon Vermillon au sud. Le cœur d’un ancien dragon maudit se remet à battre au plus profond du territoire enfoui sous la neige de Norgan et son rugissement réanime la région propageant des fléaux et des monstres féroces.

Et ce territoire pourra vous surprendre puisque les développeurs nous ont indiqué que la carte représenterait environ un quart de la taille totale de celle du jeu d’origine. Elle est assez vaste et aura quelques mystères à découvrir.

[…] Et pour reprendre votre exemple du Sphinx, si la question est de savoir s’il y a d’autres éléments à dénicher sur la carte qui n’apparaissent pas forcément durant l’histoire principale et qu’on ne découvre qu’en sortant des sentiers battus, alors oui, c’est tout à fait le cas. La carte réservera des surprises que vous risquez de manquer si vous vous contentez de suivre strictement le scénario ; vous pourrez ainsi prendre plaisir à partir vous-même à leur recherche.

Source : Capcom

D’ailleurs, petite anecdote exclusive des développeurs : Norgan est une zone enneigée, par conséquent les développeurs ont dû ajouter de nouveaux effets de neige, qui étaient absents dans le jeu d’origine. Cela inclut le fait que le joueur traverse la neige accumulée lorsqu’il se déplace.

Lors du développement, l’équipe de développement est parfois allée un peu trop loin : dans l’une des premières versions que nous testions, chaque mouvement du joueur déblayait la neige sur un rayon d’environ 30 mètres autour de lui, comme s’il s’agissait d’un chasse-neige.

Nous avons corrigé ça immédiatement, mais c’était assez amusant de voir le joueur balayer complètement toute la neige autour de lui.

Enfin, les développeurs nous ont donné une petite astuce à ne pas louper : à la base de Norgan, vous pourrez trouver un loup. En le nourrissant, ce dernier ira chercher pour nous des reliques supplémentaires. Un fidèle compagnon qu’il ne faudra pas oublier lors de la sortie de l’extension !

Source : Capcom

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen est un titre qui récompensera les joueurs émérites

L’extension s’implante dans un mystère qui s’articule autour des vestiges d’anciens Insurgés tombés au combat. On aura l’occasion de mener une pérégrination à travers des passages scellés menant à 12 donjons d’épreuves disséminés dans le monde, cachant de puissantes reliques maudites et révélant progressivement comment ces anciens héros ont succombé aux calamités de la région.

Ces reliques devront être examinées pour ensuite être changées en équipements surpuissants adaptés à votre classe et les donjons vous apporteront une myriade de récompenses comme des sets d’armures, des armes légendaires, des composants pour la forge et divers consommables pour améliorer votre Insurgé.

Nous nous sommes questionnés sur cette nouveauté dans le système d’équipement, mais aussi sur l’endgame, alors nous leur avons demandé plus d’explications pour dissiper certains malentendus.

Source : Capcom

On souhaitait savoir comment allait s’articuler le Hard Mode à venir, notamment sur la façon dont les adversaires sont gérés. Ainsi, nous avons pu être rassurés de savoir que le challenge sera au rendez-vous. Néanmoins, petite information qui ne doit pas passer dans l’oreille d’un sourd : rien ne permet de garantir qu’il sera disponible dès la publication de l’extension.

Le Hard Mode repose sur une combinaison de facteurs. Pour certains ennemis, afin de rendre l’affrontement plus palpitant, nous avons effectivement dû augmenter leurs statistiques pour offrir un combat plus stimulant. Mais nous revoyons également l’équilibrage général du jeu. Ainsi, en plus de ces statistiques rehaussées et de quelques ajustements de l’IA, des éléments comme l’utilisation des objets de soin et d’autres ressources à disposition des joueurs seront rééquilibrés. L’expérience globale sera donc plus exigeante, et pas seulement au niveau des ennemis.

Source : Capcom

Ensuite, une autre question nous taraudait : mais comment va fonctionner ce système de relique ? Devons-nous nous attendre à un système semblable à Diablo avec une dynamique forte sur l’aléatoire ou allons-nous avoir une recette totalement différente ? Fort heureusement, nous n’aurons pas à bourlinguer dans les donjons trop longtemps, car la RNG ne sera pas au rendez-vous.

Le système de reliques ne repose pas sur de l’aléatoire pur (RNG). Nous utilisons un algorithme pour affiner l’expérience de chaque joueur : il prend en compte la classe définie pour votre Insurgé ainsi que pour votre Pion principal, puis ajuste les reliques trouvées afin de donner la priorité aux équipements qui vous seront utiles. Cela évite la frustration de tomber uniquement sur des objets que vous ne voulez pas utiliser parce qu’ils correspondent à une classe différente. Il existe également différents niveaux de rareté pour les reliques ; plus vous progressez dans le jeu et gagnez en niveaux, plus vous pourrez dénicher des équipements.

Il y aura indéniablement besoin de farm, notamment pour progresser dans les différents niveaux de donjons, mais la chance sera néanmoins avec nous pour éviter les breloques inutiles.

Source : Capcom

Est-ce que Dragon’s Dogma 2 : Dark Arisen sera similaire à son grand frère ?

Une question qui nous brûlait les lèvres était bien celle de savoir si cette extension sera identique à la première. Rappelez-vous, nous étions plongés dans une suite consécutive de donjons avec des salles de plus en plus difficiles. Le challenge était grisant au début, or la répétition a vite dérivé vers la lassitude.

Néanmoins, les développeurs n’ont pas voulu reproduire la même erreur et c’est pourquoi de nombreux ajouts ont été faits pour améliorer la qualité de vie des joueurs dans cette extension.

Avec Dragon’s Dogma d’origine et Dark Arisen, les joueurs avaient réagi très positivement à l’exploration du donjon profond ajouté comme une boucle de endgame. Ils aimaient descendre de plus en plus profondément à chaque essai, mais il y avait aussi des plaintes sur le côté trop répétitif, le sentiment de finir par emprunter le même itinéraire à chaque fois.

Dragon's Dogma 2: Dark Arisen // Source : Capcom

En y réfléchissant, je voulais proposer un cycle de jeu agréable avec l’expertise des reliques et le système de loot que nous avons ajouté. Mais en tirant les leçons de ce contenu de type donjon qu’était le Récif de l’Amertume d’origine, j’ai pensé qu’en proposant une carte plus ouverte et en utilisant le concept d’expertise des reliques comme motivation pour inciter les joueurs à dénicher du matériel tout en explorant les différentes zones nécessaires à l’histoire principale, l’expérience globale serait plus variée. Les joueurs auraient ainsi le sentiment de profiter du cycle plutôt que d’être enfermés dans une boucle répétitive. Je pense donc que nous avons réussi à préserver l’esprit de Dark Arisen dans ce cycle de jeu tout en adoptant, comme vous l’avez souligné, une approche différente qui fonctionnera très bien et plaira aux joueurs.

A tout le moins, il y aura un gros point commun entre les deux jeux : Dark Arisen qui annonce la fin d’une aventure. Les objectifs des développeurs seront alors atteints et les joueurs pourront profiter de l’expérience complète pour Dragon’s Dogma 2.

Pour rappel, l’extension sortira le 9 octobre 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC et Nintendo Switch 2. N’hésitez pas à consulter nos autres articles si vous avez envie d’en savoir davantage sur cette extension.