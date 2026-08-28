The Witcher 3: Wild Hunt : Le remaster du RPG en monde ouvert de CD Projekt devrait tourner en 30 à 40 fps sur Switch 2

Le tout en 1080p en mode TV et 720p en portable

Pendant un stream diffusé ce matin en direct du salon allemand, CD Projekt nous a gratifié d’une courte session montrant du gameplay d’une version en développement du remaster sur Switch 2. Une petite démonstration qui avait surtout vocation à mettre en avant certaines spécificités de celle-ci. Outre apprendre qu’elle embarquera une jouabilité propre à une utilisation en mode docké, portable, avec les Joy-Con attachés ou détachés, ainsi qu’en branchant un Nintendo Switch Pro Controller, nous avons eu la confirmation que le mode Souris sera supporté. Nous pourrons l’activer de façon permanente ou dynamique, ce qui le rendra disponible uniquement quand nous poserons les manettes sur une surface plate dans ce second cas.

Les fonctionnalités gyroscopiques de la console seront également prises en charge. Si activés dans les paramètres, elles nous laisseront, par exemple, appeler Ablette, la fidèle monture du sorceleur, en levant simplement le Joy-Con droit. Et en agitant les manettes de bas en haut, nous serons en mesure de contrôler les différentes allures de notre cheval (pas, trot, galop…), comme si nous avions des rênes entre les mains. D’autres options seront disponibles à priori mais il faudra encore patienter un peu pour les découvrir.

Pour finir, le studio polonais a déclaré que le titre devrait tourner en résolution 1080p en mode TV et 720p en portable, tout en visant un framerate oscillant entre 30 et 40 fps dans les deux configurations (mais avec le VRR activé dans la seconde). De plus, en possédant un écran compatible avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, vous aurez plus de chances de bénéficier d’une expérience proche des 40 images par seconde in-game.

Pour rappel, The Witcher 3: Wild Hunt Remastered arrivera le 29 septembre prochain sur PC, via Steam, l’Epic Games Store, GOG et Battle.net, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Si vous avez déjà le RPG sur ces plateformes, la mise à niveau vers cette version sera gratuite et disponible en téléchargeant une simple mise à jour. Quant aux joueurs et joueuses de la première Switch, ils et elles pourront aussi s’offrir ce remaster sans surcoût mais il faudra passer par l’eShop pour l’activer le jour J.