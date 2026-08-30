GTA VI : La présentation du gameplay qualifiée de « la plus impressionnante jamais vue » selon Digital Foundry

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Depuis le 27 août dernier et la présentation officielle du gameplay de GTA VI sur Netflix en exclusivité temporaire, internet est abreuvé de publications, vidéos ou posts mentionnant les tonnes de détails aperçus dans cette longue vidéo. Mais reste une chose dont nous ne sommes pas certains à l’heure actuelle, c’est la stabilité technique de l’expérience, ainsi que les différents modes de performance. Quelques éléments de réponse nous ont été fournis par Digital Foundry, qui, même si on peut largement discuter de leurs méthodes, parviennent à objectiver ce que l’on a pu découvrir depuis quelques jours.

Grand Theft Auto 6 gta vi gta 6
Grand Theft Auto 6 // Source : Rockstar Games

Du 30 fps, c’est sûr, mais de gros doutes sur le 60 fps

On le sait depuis quelques jours grâce à Rob Nelson, codirecteur du studio Rockstar North, GTA VI devrait tourner à 30 fps sur tous les supports, y compris sur la PS5 Pro (qui devrait uniquement proposer un jeu plus beau), mais que des options futures seront à l’étude, comme pourquoi pas un taux de rafraîchissement de 40 fps. En même temps, quand on voit l’étendue des détails et de la densité de la map lors de la présentation, on peut comprendre les difficultés techniques pour assurer une stabilité sans faille sur tout le jeu. Mais cela pourrait bien faire grincer quelques dents, d’autant plus qu’il semblerait que l’on soit sur du 1440p upscalé et non de la 4K native, toujours selon Digital Foundry, qui ne voit pas de son côté l’arrivée d’un mode 60 fps à terme. Le jeu semble même avoir été développé spécifiquement pour tourner en 30 fps à un taux de détails jamais égalé.

Rockstar a manifestement déployé des efforts considérables pour équilibrer la charge du CPU et du GPU afin d’exploiter pleinement le potentiel du matériel. De ce fait, une version à 60 images par seconde est extrêmement improbable sur console : il est impossible de récupérer suffisamment de temps GPU et surtout de CPU pour maintenir un taux de rafraîchissement suffisant sans compromettre la qualité du jeu.

Même sur PC, lors de sa sortie très probable dans un second temps, il sera difficile, voire impossible, d’atteindre les 60 fps, mais cela pourrait « permettre des résolutions plus élevées, notamment grâce à des technologies d’upscaling temporel plus modernes comme le DLSS », mais Digital Foundry insiste : « les exigences du processeur pour un univers aussi complexe pourraient rendre l’atteinte des 60 images par seconde particulièrement difficile, comme c’est rarement le cas, et nécessiteront probablement un processeur haut de gamme ». Tenons-nous là les limites du réalisme à l’extrême ?

« L’exemple le plus impressionnant de rendu en temps réel »

Gta 6 ultime images 40 1

Grand Theft Auto VI // Source : Rockstar Games

Le site Digital Foundry, connu pour ses analyses des performances de jeux vidéo notamment, s’est donc penché sur cette présentation et semble en être ressorti totalement stupéfait, si l’on en croit ses premières déclarations, et notamment sur les personnages et leur rendu graphique.

[C’est] sans doute l’atout visuel le plus remarquable, avec des améliorations considérables apportées à la simulation et à l’ombrage des cheveux, qu’ils soient lisses, ondulés ou bouclés, avec une gestion de la lumière et des mouvements secondaires impeccables, […] des détails rarement vus dans les jeux vidéo. […] La transpiration et le maquillage sont d’un réalisme saisissant, et les corps dans des environnements chauds et humides paraissent luisants d’une manière rarement atteinte par le rendu en temps réel.

Digital Foundry salue aussi le travail effectué sur les ombres, qui semble atteindre un niveau de fidélité élevé, avec une très nette amélioration comparativement aux précédents jeux du studio, signe d’un « investissement massif dans le perfectionnement de [cette] technologie d’ombrage plutôt que de s’appuyer exclusivement sur le ray tracing matériel ». Le ray-tracing est d’ailleurs qualifié de « robuste » malgré une gestion de la lumière qui reste « soumise aux compromis temporels nécessaires à son fonctionnement sur consoles », d’autant plus que des signes d’utilisation de technologies antérieures ayant fait leurs preuves sont présents, notamment sur des reflets plans pour les miroirs.

« Un écosystème de PNJ d’une sophistication inhabituelle »

Gta 6 official screenshot aout 2026 3 2

Grand Theft Auto VI // Source : Rockstar Games

Digital Foundry s’attarde ensuite sur la complexité et la densité du réseau de PNJ, qui semblent extrêmement réalistes, y compris dans des séquences principalement axées sur les missions principales, comme en témoigne la liberté d’action de chaque personnage, les nombreux véhicules en mouvement ou encore les foules importantes sur les plages ou dans les clubs. Il reste tout de même à nuancer cette partie puisqu’il s’agit de séquences choisies par Rockstar Games, il nous faudra donc vérifier tout cela par nous-même à la sortie du jeu. Il nous est quand même permis de songer à un réalisme poussé à l’extrême quand on imagine que le studio a développé pas moins de 600 000 animations, notamment sur les PNJ, contre 300 000 sur Red Dead Redemption 2 et 55 000 sur GTA V, et tout cela sans utiliser d’IA générative.

GTA VI est prévu pour le 19 novembre prochain sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. N’hésitez pas à retrouver tous nos articles sur les grandes nouveautés de cet opus que l’on vous a compilées depuis la révélation de la vidéo de gameplay.

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Jaquette de Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
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Date de sortie : 19/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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