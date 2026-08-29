The Witcher 3 : On a vu le DLC Songs of the Past en action, avec un remaster qui rajeunit Geralt

Un coup de potion et ça repart

Vous l’avez sans doute vu, The Witcher 3 s’offre une cure de jouvence avec un remaster gratuit du plus bel effet, qui vient livrer un dernier coup de polish sur cette aventure pourtant pas si dépassée que ça. On prend quand même dans la mesure où cette nouvelle version ne se contente pas de lisser ce que l’on voit à l’écran et d’apporter un meilleur éclairage. CD Projekt Red a vraiment remis les mains dans le cambouis pour retravailler certains systèmes, dont les combats qui en avaient bien besoin, afin de corriger les rares défauts qui collaient encore à la peau d’un RPG aujourd’hui devenu culte.

C’est cette version remaster que l’on a vue en action durant notre passage à la Gamescom, à l’occasion d’une présentation presse durant laquelle il nous était offert d’assister à une heure de jeu centrée sur le DLC Songs of the Past. Le trailer diffusé lors de l’Opening Night Live montrait peu de choses, mais avec cet aperçu, on sait désormais bien plus à quoi s’attendre.

À la recherche du pissenlit

Alors que l’on pensait que cette nouvelle aventure allait logiquement se focaliser sur Ciri afin de faire un meilleur pont avec The Witcher 4, CD Projekt Red a choisi un autre focus plus étonnant, que certains fans ont deviné au nom du DLC. Puisqu’il est question de chansons, c’est bien Jaskier qui a le premier rôle ici. Enfin, façon de parler, puisque c’est bien le problème de Geralt : son ami est porté disparu après une soirée bien arrosée, laissant son luth d’amour derrière lui.

Geralt va alors s’aventurer dans la région de Letten pour enquêter au sein du grand domaine familial de Jaskier, car oui, il a beau écumer les bars, ce personnage haut en couleurs vient d’une famille particulièrement riche. C’est là que l’on rencontre la grand-mère peu commode de Jaskier, mais aussi et surtout Lilla, sa petite cousine qui sera en réalité le vrai personnage central du DLC. C’est elle qui pousse Geralt à s’inquiéter du sort de son ami, et qui part à l’aventure avec lui malgré sa grande inexpérience dans le domaine. Le duo arrivera bien vite dans des bois obscurs qui cachent visiblement de lourds secrets sur la lignée de Jaskier et Lilla, et qui semble être gouvernée par une reine très branchée (le jeu de mot marche mieux si vous comprenez qu’il s’agit d’un arbre).

On devrait également en apprendre un peu plus sur l’histoire d’amitié entre Geralt et Jaskier, tandis que l’on espère que Lilla ne fera pas que jouer la princesse en détresse que Geralt veut tout le temps protéger. Et oui, vous pouvez visiblement aussi la séduire. Reste donc à voir si ce qui nous sera raconté sera au niveau d’un Blood & Wine, même si la barre est haute (cette fin si parfaite). Avant d’en juger, force est de constater que retrouver Geralt dans une nouvelle épopée fait son petit quelque chose, d’autant plus que ses choix de dialogues se révélaient toujours aussi savoureux et les situations auxquelles il est confronté sont toujours amusantes, comme lors d’un dîner de famille pour le moins gênant entre la cousine de Jaskier et sa grand-mère. Sur ce terrain, CD Projekt Red n’a certainement pas perdu la main.

Retraite buccolique, mais pas tranquille

Songs of the Past a aussi la particularité de nous offrir un terrain de jeu inédit, forcément plus fermé que les maps principales du jeu, ce qui l’aide sans doute à mieux mettre en valeur l’aspect technique du remaster. La végétation est plus dense que jamais, avec une sombre forêt tordue tout droit sortie d’un cauchemar ; les PNJ sont toujours aussi vivants ; les jeux de lumière sont saisissants ; et la direction artistique fait encore une fois mouche. Avec ce remaster et ce DLC, The Witcher 3 ne fait définitivement pas son âge.

C’est aussi parce que Letten est tout à fait bucolique. Inspirée à la fois des régions montagneuses polonaises et de la campagne britannique, cette nouvelle zone possède un charme fou, avec un grand lac central, des gens heureux vêtus sans chichi, et des bourgades tout à fait sympathiques. On veut nous faire comprendre que ce lieu est assez isolé du reste du continent, ne serait-ce que d’un point de vue topographique, mais aussi sociétal. Ici, personne ne pense à la politique ou au destin du monde, mais seulement à leur journée à venir, à cultiver les champs et à se nourrir. En résulte une ambiance un peu plus joyeuse et légère (dans un premier temps), et on en attendait pas moins du lieu d’enfance de notre cher Jaskier.

Évidemment, si Geralt est dans le coin, vous pouvez être certains que des monstres rôdent malgré tout dans la région. Pour les combattre, notre sorceleur aura droit à un nouvel outil bien pratique, ou plutôt une arme venue du passé : la chaîne. Celle-ci peut tout simplement servir de lasso pour attirer les ennemis vers vous ou vous propulser vers eux, de quoi donner encore un peu plus de dynamisme aux affrontements, déjà retravaillés avec le remaster.

Les combats ne se métamorphosent pas pour autant, mais on prend chaque petite amélioration avec plaisir tant c’était là l’un des principaux reproches que l’on pouvait faire au jeu de base. Mieux encore, en utilisant cette chaîne, vous pouvez brièvement ralentir le temps afin de cibler une zone spécifique de l’ennemi. Dans la démo, Geralt a visé la tête d’un homme-arbre pour l’attirer vers lui et lui couper la tête avec style.

Cette présentation n’aura bien entendu fait qu’effleurer la surface de Songs of the Past, qui ne sortira pas avant l’année prochaine. Gageons que le remaster de The Witcher 3 prévu fin septembre soit déjà un beau échauffement pour le retour en piste de Geralt, mais il nous tarde réellement de découvrir la région de Letten qui promet d’être un sacré terrain de jeu.