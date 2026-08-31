Il faudra compter environ 20 heures pour voir le bout de Fable, et le double pour son contenu annexe

Publié le :

3 commentaires

Avatar de Jordan

Rédigé par

3

La Gamescom aura pour nous été l’occasion de mettre les mains sur le prochain Fable, qui représente un sacré challenge pour Playground Games. Si la démo ne nous aura guère emballés sans pour autant nous décevoir, on attend que le RPG dévoile ses meilleurs atouts, notamment sa version du royaume d’Albion. Le studio vient d’ailleurs de préciser combien de temps il faudrait pour en voir le tour.

Fable // Source : Playground Games

Dans la lignée des autres épisodes de la saga

Trop habitués que nous sommes aux RPG occidentaux en monde ouvert qui s’étalent en longueur parfois jusqu’à l’indigestion (comme certains Assassin’s Creed), on pourrait être surpris d’apprendre que Fable vise une durée de vie bien plus compacte malgré toute son ambition. Durant une session de questions-réponses à la Gamescom, Polygon a pu en apprendre plus sur le temps nécessaire qu’il faudrait pour terminer la quête principale de ce Fable.

La réponse est de 15 à 20 heures, soit une durée un tout petit peu plus élevée que les autres épisodes de la saga, qui étaient des jeux oscillant entre 10 et 15 heures de jeu maximum, si l’on mettait de côté le contenu annexe. Pour ce nouveau Fable, il faudra en vérité compter 35-40 heures si vous souhaitez voir les quêtes annexes et les secrets d’Albion, ce qui en fera de facto l’épisode le plus conséquent de la série, qui n’a jamais misé sur un gros contenu. En comparaison avec d’autres jeux du genre, on serait plutôt dans la moyenne basse, mais un RPG qui ne vise pas les 100 heures, ça fait aussi du bien de temps en temps.

Fable sera disponible dès le 23 février 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Fable
Fable
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 23/02/2027

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Fable fait le tour de ses mécaniques dans une nouvelle et longue vidéo de gameplay

pc ps5 xbox series
fable

On a pu prendre en mains Fable, avec une démo qui nous laisse avec plus de questions que de réponses

pc ps5 xbox series
On a pu prendre en mains Fable, avec une démo qui nous laisse avec plus de questions que de réponses

Fable se dévoile en long et en large dans une grande vidéo de 30 minutes de gameplay

pc ps5 xbox series
Fable se dévoile en long et en large dans une grande vidéo de 30 minutes de gameplay

C’est désormais officiel, le prochain Fable n’aura pas de doublage français

pc ps5 xbox series
C’est désormais officiel, le prochain Fable n’aura pas de doublage français
S'abonner
Me notifier des
guest
3 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

The Witcher 3 : Découvrez quelques minutes de gameplay du DLC Songs of the Past dans la région de Letten
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
The Witcher 3 : Découvrez quelques minutes de gameplay du DLC Songs of the Past dans la région de Letten
Le jeu Iron Man d’EA Motive voit sa bande-annonce fuiter, le studio reconnaît que le leak est réel
Le jeu Iron Man d’EA Motive voit sa bande-annonce fuiter, le studio reconnaît que le leak est réel
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 31 août (The Blood of Dawnwalker, Onimusha: Way of the Sword…)
pc ps5 xbox series switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 31 août (The Blood of Dawnwalker, Onimusha: Way of the Sword…)
Persona 4 Revival : nous avons joué au remake et interrogé Atlus sur ses plus gros changements
pc ps5 xbox series
Persona 4 Revival : nous avons joué au remake et interrogé Atlus sur ses plus gros changements
Avec Honkai Nexus Anima et P’tite Planète, HoYoverse s’offre une parenthèse douceur avant Nodusfall
pc switch ios android switch 2
Avec Honkai Nexus Anima et P’tite Planète, HoYoverse s’offre une parenthèse douceur avant Nodusfall
Avec Castlevania: Belmont’s Curse, la saga de Konami a droit au coup de fouet dont elle avait besoin
pc ps5 xbox series switch
Avec Castlevania: Belmont’s Curse, la saga de Konami a droit au coup de fouet dont elle avait besoin
GTA VI : La présentation du gameplay qualifiée de « la plus impressionnante jamais vue » selon Digital Foundry
ps5 xbox series
Grand Theft Auto 6 gta vi gta 6
The Witcher 3 : On a vu le DLC Songs of the Past en action, avec un remaster qui rajeunit Geralt
pc ps5 xbox series switch 2
The Witcher 3 : On a vu le DLC Songs of the Past en action, avec un remaster qui rajeunit Geralt
Les développeurs de Dragon’s Dogma 2 : Dark Arisen nous dévoilent des informations exclusives !
pc ps5 xbox series switch 2
Dragon's-Dogma-2-Dark-Arisen
GTA 6 aurait pu avoir quatre personnages, mais Rockstar a eu peur des soucis d’équilibre
ps5 xbox series
GTA 6 aurait pu avoir quatre personnages, mais Rockstar a eu peur des soucis d’équilibre
The Witcher 3: Wild Hunt : Le remaster du RPG en monde ouvert de CD Projekt devrait tourner en 30 à 40 fps sur Switch 2
The Witcher 3: Wild Hunt : Le remaster du RPG en monde ouvert de CD Projekt devrait tourner en 30 à 40 fps sur Switch 2
Le développement de GTA 6 n’a pas eu recours à l’IA générative, et aucune microtransaction n’est prévue… pour l’instant
ps5 xbox series
Le développement de GTA 6 n’a pas eu recours à l’IA générative, et aucune microtransaction n’est prévue… pour l’instant
Marvel’s Wolverine : Insomniac Games dévoile les fonctionnalités en vidéo avant sa sortie
ps5
Marvel’s Wolverine : Insomniac Games dévoile les fonctionnalités en vidéo avant sa sortie
GTA 6 a bénéficié de la création de plus 600 000 animations pour, entre autres, ses PNJ et sa faune
ps5 xbox series
GTA 6 a bénéficié de la création de plus 600 000 animations pour, entre autres, ses PNJ et sa faune
Squadron 42 : Cloud Imperium Games (Star Citizen) repousse la sortie du jeu au 2ème trimestre 2027 à cause… de GTA 6
pc
Squadron 42 : Cloud Imperium Games (Star Citizen) repousse la sortie du jeu au 2ème trimestre 2027 à cause… de GTA 6
La map de GTA 6 sera deux fois plus grande que GTA V, mais le jeu sera bloqué à 30 fps
ps5 xbox series
La map de GTA 6 sera deux fois plus grande que GTA V, mais le jeu sera bloqué à 30 fps
Elden Ring : Tarnished Edition – Notre avis sur la version Switch 2 du GOTY 2022
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Elden Ring : Tarnished Edition – Notre avis sur la version Switch 2 du GOTY 2022
GTA 6 : Étoiles de recherche, vol de voitures, apparence physique… plein d’infos sortent après le dernier trailer
ps5 xbox series
GTA 6 : Étoiles de recherche, vol de voitures, apparence physique… plein d’infos sortent après le dernier trailer
Silent Hill: Townfall – On y a joué, une nouvelle vision très prometteuse de la saga
Silent Hill: Townfall – On y a joué, une nouvelle vision très prometteuse de la saga
GTA 6 : La romance entre Jason et Lucia est en réalité complètement optionnelle
ps5 xbox series
GTA 6 : La romance entre Jason et Lucia est en réalité complètement optionnelle
GTA 6 : Voici tout ce qu’il faut savoir sur le gros trailer en partenariat avec Netflix
ps5 xbox series
GTA 6 : Voici tout ce qu’il faut savoir sur le gros trailer en partenariat avec Netflix
Usual June, la prochaine aventure spectrale de Finji, débarquera le 28 octobre
pc
Usual June, la prochaine aventure spectrale de Finji, débarquera le 28 octobre
Tom Clancy’s The Division 2 brise enfin ses chaînes et voit plus loin avec une nouvelle extension
pc stadia ps4 xbox one
Tom Clancy’s The Division 2 brise enfin ses chaînes et voit plus loin avec une nouvelle extension
Ritual Tides : l’horreur lovecraftienne dans le bocage anglais se dévoile
pc
Ritual Tides : l’horreur lovecraftienne dans le bocage anglais se dévoile