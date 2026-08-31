Il faudra compter environ 20 heures pour voir le bout de Fable, et le double pour son contenu annexe

Dans la lignée des autres épisodes de la saga

Trop habitués que nous sommes aux RPG occidentaux en monde ouvert qui s’étalent en longueur parfois jusqu’à l’indigestion (comme certains Assassin’s Creed), on pourrait être surpris d’apprendre que Fable vise une durée de vie bien plus compacte malgré toute son ambition. Durant une session de questions-réponses à la Gamescom, Polygon a pu en apprendre plus sur le temps nécessaire qu’il faudrait pour terminer la quête principale de ce Fable.

La réponse est de 15 à 20 heures, soit une durée un tout petit peu plus élevée que les autres épisodes de la saga, qui étaient des jeux oscillant entre 10 et 15 heures de jeu maximum, si l’on mettait de côté le contenu annexe. Pour ce nouveau Fable, il faudra en vérité compter 35-40 heures si vous souhaitez voir les quêtes annexes et les secrets d’Albion, ce qui en fera de facto l’épisode le plus conséquent de la série, qui n’a jamais misé sur un gros contenu. En comparaison avec d’autres jeux du genre, on serait plutôt dans la moyenne basse, mais un RPG qui ne vise pas les 100 heures, ça fait aussi du bien de temps en temps.

Fable sera disponible dès le 23 février 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series.