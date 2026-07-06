Hideo Kojima déplore l’arrêt de production de jeux physiques sur disques chez PlayStation

Quand on pense que Physint n’aura pas de disque

En grand cinéphile qu’il est, Hideo Kojima a naturellement un amour pour le format physique. C’est ce qu’il a rappelé lors de cette interview (rapportée par Genki) dans laquelle il se dit être attristé de la décision de Sony concernant l’arrêt de production de jeux sur disques :

« J’ai grandi avec des médias physiques, donc je trouve cela vraiment triste. Actuellement, j’achète beaucoup de Blu-ray, comme divers films, et des CD aussi. »

Il dresse un parallèle avec l’industrie du cinéma et du streaming, en évoquant un futur potentiel où ce sera une poignée d’entreprises qui décidera de ce à quoi vous pouvez jouer ou non :

« Avec les services d’abonnement au streaming, comme Netflix ou Amazon, il y a un serveur quelque part, et vous avez essentiellement le droit d’ouvrir le robinet, et quand vous le faites, les données coulent. C’est comme ça que fonctionnent les films sur ces plateformes, n’est-ce pas ? Vous ne téléchargez pas les données, vous y accédez directement via un abonnement. Et la conséquence de cela, c’est que vous ne possédez pas réellement les données vous-même. Il y a des entreprises qui possèdent ces serveurs et vous laissent “ouvrir le robinet” contre des frais mensuels. Cependant, selon les pays, la politique et les diverses façons de penser, on doit naturellement considérer la possibilité qu’en cas de changement, la distribution des données puisse s’arrêter. Et si cela arrive, vous ne pourrez plus regarder ou jouer aux films et jeux que vous aimez. C’est cela qui est effrayant. Donc, ce qui arrive aux jeux vidéo en 2028 pourrait aussi arriver aux films. J’aimerais que tout le monde garde cela à l’esprit. »

Des questions auxquelles réfléchir, même s’il n’y a pas besoin d’attendre 2028 pour en voir les conséquences. Avec la disparition du PSN sur PS3 et PS Vita, des tas de jeux sont retirés de la vente et ne seront plus accessibles, simplement parce que Sony l’a décidé. Une situation qui risque de se reproduire de plus en plus fréquemment si le marché du physique disparait.