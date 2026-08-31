Le jeu Iron Man d’EA Motive voit sa bande-annonce fuiter, le studio reconnaît que le leak est réel

Jarvis doit renforcer la sécurité

Si Rockstar n’a rien pu faire pour les fuites autour de GTA 6, Electronic Arts ne pouvait guère faire mieux pour contrer celles du jeu Iron Man. Alors au lieu d’esquiver la question, EA Motive a admis que la bande-annonce du jeu qui circulait depuis quelques jours était bel et bien réelle, même si elle était encore loin d’être finalisée. Quelques séquences n’étaient encore qu’au stade de brouillon, sans les bonnes textures et tous les détails qui affinent les visuels.

Sur Twitter, le studio a alors réagi :

« Eh bien, ça ne s’est pas passé comme prévu. Mais maintenant, vous savez, et nous avons beaucoup plus de choses à vous montrer. À bientôt quand nous serons prêts. »

On peut alors supposer qu’une telle bande-annonce était en préparation pour la fin d’année lors des Game Awards, ou pour un éventuel State of Play qui arriverait un peu plus tôt dès ce mois de septembre. Détail étonnant pour une fuite de la sorte, la vidéo peut facilement être retrouvée sur les réseaux sociaux même encore aujourd’hui, EA n’étant pas très pressé de faire intervenir ses droits d’auteur. Sans doute parce que la réception de ce work in progress est finalement plutôt positive pour le moment, ce qui transforme cette fuite en pub involontaire. Un mal pour un bien, on imagine.