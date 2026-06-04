Comment vaincre le Ramasseur Chromatique – Clair Obscur : Expedition 33

Où trouver le Ramasseur Chromatique dans Clair Obscur : Expedition 33 ?

Tout d’abord, il convient d’avancer suffisamment loin dans l’histoire principale de Clair Obscur : Expedition 33, et plus précisément de progresser dans l’Acte 2 jusqu’à atteindre Visages. Une fois sur place, rendez-vous au Val de la Tristesse. Depuis le Drapeau 69 de la Place, empruntez le deuxième passage en partant de la gauche et suivez le long chemin pluvieux qui mène à cette zone.

Poursuivez ensuite votre route jusqu’au Drapeau 39, puis bifurquez sur la gauche, et continuez jusqu’au bout pour tomber sur le Ramasseur Chromatique.

Comment vaincre le Ramasseur Chromatique ?

Ce Boss possède une mécanique particulière : même si vous prenez l’initiative sur lui en l’attaquant, il est impossible de lui infliger des dégâts de manière classique. En revanche, lorsqu’il passe à l’offensive, il enchaîne sans cesse les attaques, la seule solution consistant alors à réussir toutes vos parades pour contre-attaquer. Ce qui permettra progressivement de l’affaiblir jusqu’à le fracturer. A partir de ce moment-là, profitez-en pour lui infliger un maximum de dégâts, et notez qu’il est particulièrement vulnérable aux attaques de lumière.

Toutefois, restez vigilant face à son attaque mortelle, capable de tuer l’un de vos personnages en un seul coup. De plus, retenez qu’il est impossible de les ressusciter grâce à une Teinte de Vie, ou autre, tant que vous ne reprenez pas l’initiative sur le combat. Il ne vous reste alors plus qu’à répéter cette stratégie autant de fois que nécessaire pour finalement venir à bout du Ramasseur Chromatique.

Récompense : Picto « Contre Amélioré II » + Catalyseur de Chroma Resplendissant x2 + Lumicolor x5

Enfin, pour tout le reste, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Clair Obscur : Expedition 33 pour découvrir d’autres astuces, ainsi que l’emplacement de tous les Pictos, Journaux d’Expédition, enregistrements musicaux… etc.