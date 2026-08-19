Shuhei Yoshida avait conseillé à Kepler de ne pas décrire Clair Obscur: Expedition 33 comme un RPG au tour par tour

Un terme qui, soi-disant, n’attirait pas le public

Yoshida a raconté cette anecdote lors du Busan Indie Connect Festival 2026 (relayée par 4Gamer et traduite par Automaton), dans laquelle il précise qu’il a joué à Clair Obscur: Expedition 33 deux ans avant sa sortie. Malgré l’état d’avancement du jeu, il avait déjà été très impressionné par la qualité du gameplay, qu’il décrit comme étant « une combinaison entre des mécaniques de JRPG au tour par tour et de l’action en temps réel qui rappelle The Legend of Dragoon ».

En dépit de cette forte impression, Yoshida aurait conseillé à Kepler Interactive, éditeur du jeu, de ne pas vendre Clair Obscur: Expedition 33 comme un « RPG au tour par tour », dans la mesure où cette appellation était peut-être moins vendeuse à l’époque. Un ressenti qui était partagé par beaucoup de développeurs au sein de l’industrie, comme Naoki Yoshida, qui justifiait dans le même temps pourquoi Final Fantasy XVI était très orienté action. Kepler aurait ainsi proposé de décrire les combats de Clair Obscur: Expedition 33 comme du « tour par tour réactif », ce qui, en soi, ne change pas grand-chose, si ce n’est que le terme sous-entend plus d’action.

Ce n’est sans doute pas grâce à cela que le jeu a connu le succès qu’il rencontre aujourd’hui, mais Shuhei Yoshida précise qu’il a en tout cas permis de relancer le genre puisque de nombreux studios proposent aujourd’hui à des éditeurs des RPG au tour par tour. Comme quoi, les choses changent.