La Gamescom 2026 a attiré énormément de monde, mais plusieurs vols de matériels sont venus gâcher la fêté chez les indés

De nombreux PC volés sur le salon

Alors que la Gamescom doit être un temps de fête, certains exposants se rappelleront de cette édition comme un très mauvais souvenir. Plusieurs témoignages font écho de vols de matériels sur certains stands, avec des PC volés.

C’est par exemple le cas de Tessera Studios, qui présentait The Zibbo Show sur le salon. Ses deux artistes ont publié une vidéo dans laquelle ils racontent que deux PC portables et un Steam Deck leur ont été dérobés (qui contiennent évidemment des informations sensibles), et cette histoire n’est pas un cas isolé puisque ima8bit a connu le même destin.

Ryan Laley, qui développe le jeu Mimic, déplore aussi le vol de PC portables. De nombreux problèmes de sécurité qui ne s’arrêtent pas qu’aux stands indépendants, selon les échos que nous avons aussi pu recueillir sur place. Heureusement, une partie de l’industrie sait se serrer les coudes, comme Game From Spain, NetEase (via l’équipe de Where Winds Meet) ou même CD Projekt Red qui ont proposé aux victimes de remplacer certains appareils.

De son côté, l’organisation de la Gamescom a publié un message qui aura de quoi énerver les victimes, puisque le salon semble presque se dédouaner de la chose sans proposer de dédommagement :

« Nous sommes conscients des vols de matériel et prenons ces signalements très au sérieux. Nous comprenons la frustration des exposants affectés. Étant donné que de nombreuses demandes nous sont parvenues, nous souhaitons vous informer des réglementations générales en matière de sécurité lors de l’événement : des agents de sécurité en uniforme assurent la sécurité générale dans l’ensemble du lieu. La sécurité individuelle des stands peut être réservée séparément, et il est conseillé aux exposants d’assurer leur équipement contre le vol. Cela est mentionné dans les conditions générales de participation et les directives techniques. Tous les cas nous ont été signalés, ainsi qu’à la police, et des enquêtes sont déjà en cours. Nous tenons également à nous assurer que les cas signalés sont des cas isolés, ce que nous regrettons profondément de lire. Parce que la sécurité est l’une de nos priorités absolues en tant qu’organisateurs d’événement, et voir que des développeurs indépendants sont affectés nous rend très tristes. À un événement de cette envergure, cependant, il y aura toujours des individus tentant de profiter de la situation. Nos mesures de sécurité sont conçues pour minimiser ces risques aussi efficacement que possible. »

À voir maintenant si la sécurité sera réellement renforcée l’année prochaine.