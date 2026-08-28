GTA 6 aurait pu avoir quatre personnages, mais Rockstar a eu peur des soucis d’équilibre

L’ambiance Bonnie & Clyde a pris le dessus

En sortant GTA V, Rockstar avait proposé une sacrée nouveauté dans la saga en nous permettant d’incarner trois hommes, en la présence de Michael, Franklin et Trevor. Au moment de concevoir GTA 6, la question du nombre de personnages s’est logiquement posée de nouveau, et si Jason et Lucia incarneront les deux protagonistes principaux, ce n’était pas acquis dès le départ.

IGN, comme quelques autres, a eu l’occasion d’assister à une présentation de GTA 6 chez Rockstar North. L’opportunité de poser des questions aux développeurs sur place, et surtout à Rob Nelson, co-directeur. Lorsque le sujet des personnages jouables a été évoqué, celui-ci a confié que l’idée des quatre personnages a traversé l’esprit de l’équipe :

« Au fil du récit, nous veillons particulièrement à ce que les joueurs passent autant de temps avec chaque personnage. Après GTA 5, nous avons abordé plusieurs idées : faut-il ajouter plus de personnages ? Comment on succède à un trio ? On part maintenant sur quatre personnages ? Mais nous craignions de diluer le temps que le joueur allait passer avec chacun d’entre eux, et par extension diminuer son attachement envers eux. Nous avons donc décidé d’opter pour un couple. »

Rob Nelson poursuit, tout en rappelant le travail nécessaire à déboucher vers une telle alchimie :

« Sauf qu’ensuite, la question était : comment faire en sorte que les joueurs se disent « Je les aime tous les deux ? » Créer une alchimie est un sacré défi, quelle que soit l’œuvre de divertissement. Soit les personnages et les acteurs sont capables de la créer, soit ils ne le sont pas. Toute l’équipe a travaillé dur mais je pense que nous avons réussi. Je pense que l’on a eu assez de réactions au sein de notre équipe pour constater qu’ils fonctionnaient très bien, autant individuellement qu’en duo. »

Voilà en tout cas un point où Rockstar a voulu faire mieux au lieu de faire plus, et il est clair qu’il se dégage déjà quelque chose de fort de la relation entre Jason et Lucia, même si l’on n’a encore rien vu des épreuves que le duo va traverser, et de l’évolution que cette relation peut avoir.