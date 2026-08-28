GTA 6 aurait pu avoir quatre personnages, mais Rockstar a eu peur des soucis d’équilibre

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En montrant pour la première fois GTA 6, Rockstar Games a rapidement indiqué qu’un duo de personnages serait jouable. Une fonctionnalité ouvrant des possibilités aussi bien sur le plan narratif que sur celui du gameplay, mais qui n’a pas été décidée comme telle dès le départ. L’envie de proposer toujours plus aurait en effet, assez tôt dans le développement, dirigé l’équipe sur un tout autre choix.

GTA 6 // Source : Rockstar Games

L’ambiance Bonnie & Clyde a pris le dessus

En sortant GTA V, Rockstar avait proposé une sacrée nouveauté dans la saga en nous permettant d’incarner trois hommes, en la présence de Michael, Franklin et Trevor. Au moment de concevoir GTA 6, la question du nombre de personnages s’est logiquement posée de nouveau, et si Jason et Lucia incarneront les deux protagonistes principaux, ce n’était pas acquis dès le départ.

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GTA 6 // Source : Rockstar Games

IGN, comme quelques autres, a eu l’occasion d’assister à une présentation de GTA 6 chez Rockstar North. L’opportunité de poser des questions aux développeurs sur place, et surtout à Rob Nelson, co-directeur. Lorsque le sujet des personnages jouables a été évoqué, celui-ci a confié que l’idée des quatre personnages a traversé l’esprit de l’équipe :

« Au fil du récit, nous veillons particulièrement à ce que les joueurs passent autant de temps avec chaque personnage. Après GTA 5, nous avons abordé plusieurs idées : faut-il ajouter plus de personnages ? Comment on succède à un trio ? On part maintenant sur quatre personnages ? Mais nous craignions de diluer le temps que le joueur allait passer avec chacun d’entre eux, et par extension diminuer son attachement envers eux. Nous avons donc décidé d’opter pour un couple. »

Rob Nelson poursuit, tout en rappelant le travail nécessaire à déboucher vers une telle alchimie :

« Sauf qu’ensuite, la question était : comment faire en sorte que les joueurs se disent « Je les aime tous les deux ? » Créer une alchimie est un sacré défi, quelle que soit l’œuvre de divertissement. Soit les personnages et les acteurs sont capables de la créer, soit ils ne le sont pas. Toute l’équipe a travaillé dur mais je pense que nous avons réussi. Je pense que l’on a eu assez de réactions au sein de notre équipe pour constater qu’ils fonctionnaient très bien, autant individuellement qu’en duo. »

Voilà en tout cas un point où Rockstar a voulu faire mieux au lieu de faire plus, et il est clair qu’il se dégage déjà quelque chose de fort de la relation entre Jason et Lucia, même si l’on n’a encore rien vu des épreuves que le duo va traverser, et de l’évolution que cette relation peut avoir.

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Date de sortie : 19/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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