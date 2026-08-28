Le développement de GTA 6 n’a pas eu recours à l’IA générative, et aucune microstransaction n’est prévue… pour l’instant

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On ne vous apprend rien, l’IA générative compte s’imposer (et commence déjà) dans les studios pour faciliter le processus de développement, que les traces de l’outil soient conservées dans le jeu final ou non. Ainsi, un des plus grands noms du marché tels que Rockstar Games a forcément dû faire un choix à ce sujet, surtout pour un projet aussi démesuré que GTA 6. Et apparemment, l’équipe de développement n’y a pas touché.

GTA 6 // Source : Rockstar Games

On en reparlera à l’arrivée de GTA 6 Online

Depuis la sortie du dernier trailer de 26 minutes de GTA 6, on voit divulguées presque plus d’informations issues des previews exclusives que de la vidéo elle-même. Entre la taille de la map, les détails sur la romance Lucia/Jason, ou encore l’évolution de mécaniques clés de la licence, beaucoup de points sont abordés.

Gta 6 official screenshot aout 2026 5 1

GTA 6 // Source : Rockstar Games

Dans l’état actuel du marché vidéoludique, la question de l’IA générative fait partie de ces préoccupations, à plus forte raison pour GTA 6, le rendez-vous de l’année. Et dixit Rob Nelson, d’après ce que nous rapporte le podcast Kind Funny Games : non, l’IA générative n’a pas été utilisée durant le développement.

Nous n’avons pour l’heure qu’à choisir de le croire ou non sur parole, mais ce qui est certain, c’est que bien que l’outil soit tentant pour gagner du temps et de l’argent, il s’agit justement de ressources sur lesquelles peut compter Rockstar. L’IA générative serait aussi incompatible avec la recherche d’authenticité notamment symbolisée par le fait que presque chaque disposition de pièce soit pensée de A à Z, comme évoqué par Aaron Garbut, directeur artistique et co-directeur chez Rockstar North, auprès du New York Times.

En ce qui concerne l’absence de microtransactions, rien n’est vraiment surprenant pour l’heure puisque GTA 6 n’est pour l’instant qu’un jeu solo. De plus, la version Ultime à 99,99 € est déjà en soi, face à la Standard à 79,99 €, une manière d’accéder à des éléments cosmétiques, des armes ou des véhicules exclusifs.

Par contre, lorsque GTA Online débarquera, impossible de croire que Rockstar ne relancera pas ses « paquets de dollars », pour rappel entre 7,49 € et 74,99 € selon le montant de dollars voulu, ou même son abonnement GTA +, afin de faire de ce sixième opus a minima la même poule aux œufs d’or à long terme que représente encore GTA V.

GTA 6 se rendra disponible le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series.

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Date de sortie : 19/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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