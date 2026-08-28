Le développement de GTA 6 n’a pas eu recours à l’IA générative, et aucune microstransaction n’est prévue… pour l’instant

On en reparlera à l’arrivée de GTA 6 Online

Depuis la sortie du dernier trailer de 26 minutes de GTA 6, on voit divulguées presque plus d’informations issues des previews exclusives que de la vidéo elle-même. Entre la taille de la map, les détails sur la romance Lucia/Jason, ou encore l’évolution de mécaniques clés de la licence, beaucoup de points sont abordés.

Dans l’état actuel du marché vidéoludique, la question de l’IA générative fait partie de ces préoccupations, à plus forte raison pour GTA 6, le rendez-vous de l’année. Et dixit Rob Nelson, d’après ce que nous rapporte le podcast Kind Funny Games : non, l’IA générative n’a pas été utilisée durant le développement.

Nous n’avons pour l’heure qu’à choisir de le croire ou non sur parole, mais ce qui est certain, c’est que bien que l’outil soit tentant pour gagner du temps et de l’argent, il s’agit justement de ressources sur lesquelles peut compter Rockstar. L’IA générative serait aussi incompatible avec la recherche d’authenticité notamment symbolisée par le fait que presque chaque disposition de pièce soit pensée de A à Z, comme évoqué par Aaron Garbut, directeur artistique et co-directeur chez Rockstar North, auprès du New York Times.

En ce qui concerne l’absence de microtransactions, rien n’est vraiment surprenant pour l’heure puisque GTA 6 n’est pour l’instant qu’un jeu solo. De plus, la version Ultime à 99,99 € est déjà en soi, face à la Standard à 79,99 €, une manière d’accéder à des éléments cosmétiques, des armes ou des véhicules exclusifs.

Par contre, lorsque GTA Online débarquera, impossible de croire que Rockstar ne relancera pas ses « paquets de dollars », pour rappel entre 7,49 € et 74,99 € selon le montant de dollars voulu, ou même son abonnement GTA +, afin de faire de ce sixième opus a minima la même poule aux œufs d’or à long terme que représente encore GTA V.

GTA 6 se rendra disponible le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series.