The Witcher 3 : Découvrez quelques minutes de gameplay du DLC Songs of the Past dans la région de Letten

Bienvenue à Letten

Voici donc une version condensée de ce que nous avons pu voir à la Gamescom sur The Witcher 3: Songs of the Past, qui met également en avant certaines des améliorations attendues dans le remaster du jeu. Le tout nous est présenté par Miles Tost, level designer sur ce DLC, qui s’attarde d’abord sur la région de Letten, une région dont la taille devrait être similaire à celle de Toussaint dans Blood & Wine.

On y voit un Geralt habillé selon la mode locale après une sacrée fête, qui retrouve son cher destrier. Le sorceleur va se rendre au manoir de la famille de Jaskier pour enquêter sur la disparition de ce dernier, avant de partir à l’aventure avec Lilla, cousine du barde, dans une sombre forêt remplie de menaces. C’est l’occasion de voir quelques secondes d’un combat afin d’avoir un aperçu des changements apportés à ce système, tout en jetant un œil sur le fonctionnement de la fameuse chaîne, nouvelle arme à distance du sorceleur qui fait écho à la première cinématique du premier jeu.

On découvrira tout cela manette en mains dès l’année prochaine, CD Projekt Red ne souhaitant pas s’avancer sur une date de sortie précise pour le moment.