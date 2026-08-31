The Witcher 3 : Découvrez quelques minutes de gameplay du DLC Songs of the Past dans la région de Letten

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Pour celles et ceux qui n’étaient pas sur place à la Gamescom, CD Projekt Red a organisé un RedStream afin d’en dévoiler un peu plus sur le DLC Songs of the Past de The Witcher 3. Notre compte-rendu d’une présentation d’une heure est déjà disponible sur le site, mais si vous souhaitez voir vous-même quelques minutes de gameplay en mouvement, c’est ici que ça se passe.

The Witcher 3 // Source : CD Projekt Red

Bienvenue à Letten

Voici donc une version condensée de ce que nous avons pu voir à la Gamescom sur The Witcher 3: Songs of the Past, qui met également en avant certaines des améliorations attendues dans le remaster du jeu. Le tout nous est présenté par Miles Tost, level designer sur ce DLC, qui s’attarde d’abord sur la région de Letten, une région dont la taille devrait être similaire à celle de Toussaint dans Blood & Wine.

On y voit un Geralt habillé selon la mode locale après une sacrée fête, qui retrouve son cher destrier. Le sorceleur va se rendre au manoir de la famille de Jaskier pour enquêter sur la disparition de ce dernier, avant de partir à l’aventure avec Lilla, cousine du barde, dans une sombre forêt remplie de menaces. C’est l’occasion de voir quelques secondes d’un combat afin d’avoir un aperçu des changements apportés à ce système, tout en jetant un œil sur le fonctionnement de la fameuse chaîne, nouvelle arme à distance du sorceleur qui fait écho à la première cinématique du premier jeu.

On découvrira tout cela manette en mains dès l’année prochaine, CD Projekt Red ne souhaitant pas s’avancer sur une date de sortie précise pour le moment.

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Jaquette de The Witcher 3: Wild Hunt
The Witcher 3: Wild Hunt
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Date de sortie : 19/05/2015

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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