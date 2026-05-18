Test LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir – Un jeu LEGO Batman aussi complet que généreux

TT Games n’est pas tout à fait novice dans la conception de jeux estampillés LEGO à licence. Le développeur britannique a de la bouteille puisqu’il s’agit d’un studio à qui l’on doit LEGO DC Super Vilains voire l’excellent Lego Star Wars: La Saga Skywalker. Mais en dehors de cette saga galactique, force est de constater que le studio sait quand même ce qu’il fait dans l’univers des super-héros DC, et s’attaque désormais à toutes les générations de notre batou avec LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir. Le pari est aussi ambitieux que couillu dans l’approche, et le titre nous avait plus ou moins séduit il y a quelques semaines, lors de notre preview à Londres. Maintenant que nous avons parcouru et nettoyé les rues de Gotham City, on peut clairement affirmer qu’il s’agit là du jeu LEGO Batman ultime qu’il faut absolument posséder. Bien évidemment, il y a des accrocs mais vous allez vite comprendre pourquoi le titre de TT Games vaut infiniment le détour, surtout si vous êtes un fan chevronné de notre immense chauve-souris volante.

Conditions de test : Nous avons terminé Lego Batman: L’Héritage du Chevalier Noir en 15 heures de jeu dans son mode Chevalier Noir, soit le mode le plus exigeant (et encore). Ce nombre d’heures représente toute la quête principale effectuée et les différentes activités réalisées trois fois chacune à la volée afin de voir de quoi il en retourne. Le titre a été testé sur PlayStation 5, majoritairement sur le mode fidélité graphique du soft et dans sa version 1.002.000 puis 1.004.000. Nous avons également testé le mode performance, histoire de voir le résultat.

À travers les générations de Batman

Avec LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir, ne vous attendez pas à une histoire inédite. En effet, TT Games opte pour le pari audacieux de fusionner les différents films et séries de la franchise (les jeux vidéo et comics ne sont pas en reste), afin de conter toute l’ascension de Bruce Wayne que l’on finit maintenant par connaître sur le bout des doigts. Et sans détour, le résultat proposé ici est finalement payant.

D’une part parce qu’il permet par ce procédé d’offrir une relecture intéressante de toute la mythologie de Batman. D’autre part, parce qu’il brosse dans le sens du poil toutes les générations qui ont grandi avec le mythique Chevalier Noir. Ce savant mélange prend vachement bien, dans la mesure où il introduit intelligemment tous les méchants que l’on connait bien, du Joker de Tim Burton, en passant par les super-vilains des tristement célèbres Batman Forever et Batman et Robin par exemple.

Dans les autres points forts de LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir, l’écriture et l’humour parodique du soft ne sont pas laissés sur le bord de la route. Que ce soit dans les jeux de mots ou jusque dans l’humour mythique que l’on connait bien des jeux LEGO, force est d’admettre que les gags sont presque tous efficaces, jusqu’à nous faire sourire sur pas mal de moments iconiques. Ceci dit, ce n’est pas étonnant, TT Games étant un habitué du développement de jeux estampillés LEGO à licence, et cela se ressent fortement.

Qui plus est, on apprécie que le titre ne se cantonne jamais à rester sagement sur les rails des films. Il s’autorise parfois quelques caméos et clins d’œil très sympas aux autres médias, que ce soit les comics, voire littéralement la mythique série animée de Batman de 1992. En somme, le titre n’en fait jamais trop, et arrive justement à incorporer avec un très bon équilibre toute la mythologie de Batman.

Indéniablement, le titre offre l’expérience la plus complète possible de LEGO Batman, d’autant que le titre est plus que généreux dans son contenu. Comptez quand même environ 12 heures si vous vous focalisez uniquement sur l’histoire principale du jeu, et pas moins de plus de 40 voire 50 heures pour faire le 100 %. C’est une excellente durée de vie pour un titre qui veut se la jouer plus ouvert que les précédents opus de LEGO Batman, et les fans de Batman devraient être contentés.

Combattre Gotham à coups de poing

La première chose qui va frapper, ce sera inévitablement le système de combat, fortement inspiré des Batman Arkham de Rocksteady. Sans surprise, on le retrouve ainsi transposé dans sa version LEGO des combats en free flow relativement fluides, super dynamiques, et avec la possibilité d’enchainer les combos. Le tempo déjà super transcendant sur les jeux de Rocksteady est ici très bien retranscrit, et avec la possibilité d’esquiver et de contrer les ennemis voulant vous attaquer lâchement dans votre dos.

Il n’y a pas à dire, le système de combat est orchestré avec brio. Sachez également qu’en remplissant la jauge de focalisation, vous avez la possibilité d’y réaliser une exécution rigolote façon LEGO. Combinez à cela l’utilisation des gadgets de chaque personnage pouvant étourdir les ennemis et les enchaîner encore plus violemment, et on obtient là clairement un système de combat qui rend un très bel hommage à la trilogie Batman Arkham, qui reste encore une solide référence à ce jour.

Pour le reste, nous pourrons quand même pester sur le peu de différence qui se dégage des divers protagonistes que l’on contrôle lors des combats. En effet, hormis les gadgets de chacun d’eux ou certaines exécutions qui varient un peu, il faut souligner que l’ensemble des combos que l’on réalise avec chaque personnage n’est finalement pas si diversifié que cela.

Peu importe le personnage que vous allez prendre, les différences seront à peine visibles au niveau des animations, et ce sera tout. Vous aurez bien un établi afin d’améliorer les gadgets via deux arbres à compétences pour chaque héros, moyennant des puces WayneTech trouvables un peu partout sur la map, mais en dehors de ça, il faut dire que les particularités des personnages ne se verront qu’au travers des outils qu’ils utilisent. En voulant tenter de créer sept personnages uniques, TT Games a peut-être loupé légèrement le coche sur cet aspect.

Mais ne soyons pas médisants pour autant, car le côté infiltration n’en reste pas moins assez réussi. Si l’on excepte l’IA de nos alliés qui peut parfois tout foirer, planifier son infiltration est un pur bonheur. Il faut bien l’avouer, nous avons pris un malin plaisir à zigouiller nos cibles sans se faire repérer. Certes, il y a de légers défauts d’IA au niveau des ennemis, mais dans l’ensemble, le titre réussit autant sur cet aspect que les combats dans l’ensemble.

Viennent ensuite les combats de boss, qui nous ont par contre un poil déçus. Si les gadgets qui ont une utilité face à certains boss, d’autres se combattent de manière assez basique, et sans grand génie. Une chose assez surprenante, qui montre que les combats de boss dans LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir sont particulièrement irréguliers, à notre plus grand désarroi. Ce n’est pas mauvais pour autant, mais le titre aurait pu mieux faire.

Une formule LEGO qui fonctionne encore

En dehors de tout le système de combat, LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir se repose sur une base solide dans le reste de son gameplay. Le titre est plutôt généreux en matière de séquences avec tantôt de la plateforme, tantôt des puzzles à résoudre. Fondamentalement, ces séquences ne sont pas si difficiles que ça. Elles reposent généralement sur des éléments à trouver pour avancer, mais aussi sur l’utilisation des divers gadgets de chacun des protagonistes (Batman, Talia, Batgirl, Robin, Gordon, Nightwing…).

C’est d’ailleurs ici que l’on voit la complémentarité de chaque personnage, mais aussi tout le côté coopération en écran splitté qui doit être vachement chouette. Nous n’avons pas eu la possibilité de l’essayer lors du test, mais le titre a réussi tant bien que mal à trouver un équilibre certain entre les joueurs ne pouvant jouer qu’en solo, et ceux voulant à tout prix faire de la coopération en écran splitté.

Qui plus est, le soft regorge également d’éléments de décor précis à détruire, afin d’y récupérer des pièces et ainsi construire un objet à user afin de continuer à progresser sur chaque mission. On ne vous apprend rien sur cette mécanique de gameplay, qui existe depuis de nombreuses années dans la plupart des jeux LEGO.

Sur certains compartiments du jeu, la production de TT Games ne révolutionne pas tant que ça la formule, et se prend parfois un peu les pieds dans le tapis avec des imprécisions impromptues. Les phases de plateformes peuvent parfois se révéler brouillonnes avec une maniabilité hasardeuse qui peut frustrer.

Cependant, on peut mentionner un level-design vraiment bien agencé sur tous les niveaux, qui n’est pas monotone et qui offre une diversité plutôt captivante dans l’ensemble. Il y a une petite verticalité sur les missions principales, des séquences d’analyses à la Marvel’s Spider-Man 2 et de QTE qui viennent se joindre à la fête afin de diversifier l’expérience de jeu, et une mise en scène de haut vol. On notera aussi quelques phases montrant les capacités de détective de Batou avec l’utilisation du rayon X et UV, et on obtient là une diversité certaine dans le gameplay du titre.

On pourra par contre souffler sur la difficulté du jeu, pas si inaccessible même dans son mode le plus difficile qu’est le mode Chevalier Noir. En dehors des deux autres (Classique et Justicier masqué), qui offrent des vies illimitées, le mode Chevalier Noir propose trois vies et seulement quatre cœurs de départ.

On aurait pu penser que le titre allait être retord dans ce mode, ce qui n’est pas le cas étant donné qu’il reste très permissif en matière de récupération de vie, avec des regains laissés facilement par les adversaires ayant subi une exécution de votre part. Ceci dit, et on ne pourra que l’admettre, le bébé de TT Games est au moins relativement accessible à tous, et c’est ce que l’on demande en général à un jeu LEGO, le titre ciblant aussi les enfants de manière générale.

Un sacré boulot pour Batou

Au-delà des missions principales, il y a quand même tout l’enrobage ouvert très généreux du soft. Vous pouvez vous balader à travers une map de Gotham d’une taille assez immense et qui plus est, débordante de vie. Il n’est pas rare de croiser pas mal de PNJ effectuant quelques actions drôles, et une circulation sur les routes de Gotham qui montre que TT Games a voulu offrir une expérience ouverte mais relativement vivante.

C’est déjà un bon point, même si la conduite des véhicules est terrible. On ne sait pas si le studio britannique a voulu offrir une conduite réaliste ou arcade mais concrètement, les virages serrés sont horribles à prendre et les imprécisions se montrent assez vite. En somme, si ce n’est pas gênant quand il s’agit de se balader dans la ville de Gotham, cela devient problématique sur les épreuves de courses, qui deviennent une corvée plus qu’autre chose…

Mais bref, sachez que vous pouvez réaliser une belle diversité d’activités secondaires sur LEGO Batman: L’héritage du Chevalier Noir. Entre les objets à collectionner, les énigmes de l’Homme-Mystère et celles de Cluemaster, les plantes de Poison Ivy à éradiquer, les enquêtes d’Harvey Bullock, les animaux échappés à pucer, les épreuves de conduite et de combat, voire des tours à activer, autant dire que vous aurez de quoi faire dans les rues de Gotham.

Vous pourrez même débloquer des Métros Wayne en réalisant de petits casse-têtes stimulants, et ainsi débloquer le voyage rapide sur la zone en question. On regrette d’ailleurs des chargements assez longuets entre les voyages rapides, mais cependant entre la marche à pied, le véhicule ou la possibilité de planer de manière majestueuse, vous aurez du choix pour vous promener dans Gotham comme vous le souhaitez.

Vous aurez également des crimes qui apparaîtront de manière aléatoire. Ce seront en général des petites missions dynamiques où il faudra venir en aide à des passants face à des criminels, avec hélas une variété pas vraiment au rendez-vous. Qui plus est, il est dommage que ces derniers apparaissent un peu trop souvent sur la map, soit une chose qui n’a pas été nécessairement corrigée depuis notre preview à Londres. En somme, si ce monde ouvert est finalement assez basique dans son approche, il n’en reste pas moins assez vivant, dynamique et débordant de diversité, d’autant que certaines activités annexes sont liées au déverrouillage de certains véhicules pour certains héros.

Notez par ailleurs qu’en plus des arbres à compétences par personnage pour l’upgrade des gadgets, sachez que Batman en a un pour lui tout seul. Moyennant cette fois-ci des briques de compétences en faisant des activités annexes ou en terminant les missions principales, vous pouvez améliorer votre Chevalier Noir que ce soit sur le côté combat ou exploration. Il s’agit là d’une cartouche en plus afin d’améliorer notre héros principal, ce qui n’est hélas pas le cas des autres protagonistes…

La Batcave est à moi !

La Batcave sera aussi plus ou moins votre QG sur lequel vous pouvez vous rendre à tout moment. Au début, vous n’aurez pas grand-chose dans cette dernière, tout étant verrouillé. Il vous faudra utiliser vos tenons durement acquis afin d’étendre votre batcave, et y installer votre hangar à costumes, véhicules, et j’en passe.

Mis à part se balader rapidement dans votre Batcave pour accéder à la boutique, y récupérer les collectibles et consulter vos défis ou rejouer les missions principales si vous avez terminé le jeu, l’intérêt de rester dans cet endroit sera plus que limité. D’autant plus que l’aspect personnalisation de la Batcave (avec des éléments que l’on peut incorporer à certains endroits) reste très gadget dans le fond.

Mais bref, sachez que LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir s’impose sans souci comme l’un des plus beaux jeux LEGO auxquels on ait pu jouer à ce jour. Que ce soit dans les divers effets visuels jusqu’aux détails de nos personnages, force est d’admettre que le jeu est d’une beauté sans nom, en plus d’avoir des textures de très bonne qualité, et très soignées pour le coup.

En vérité, le seul problème qui va subsister concerne les nombreux bugs. Que ce soit des bugs de scripts ou des éléments qui ne peuvent pas s’afficher, ce sera là que le titre va pêcher, et parfois égratigner l’expérience de jeu pourtant sensationnelle. Car pour le reste, le titre de TT Games est franchement bien optimisé, et tourne très bien en mode fidélité à 30 FPS, comme dans son mode performance, offrant un 60 FPS constant et sans fioriture.

Un bel exemple d’optimisation donc, et l’esthétique visuelle est forcément fidèle à tout ce que l’on aime chez un jeu LEGO Batman. D’ailleurs, le soft commence tout doucement avec une esthétique Tim Burton, pour ensuite switcher sur celle d’un Batman Forever, avant de finir en apothéose avec un habillage trilogie Dark Knight de Christopher Nolan. Ce style graphique un peu dynamique est super plaisant, et nous fait traverser avec plaisir plusieurs décennies de la mythologie Batman, sans laisser pour autant de côté la série animée comme les films plus anciens qui sont référencés.

On termine avec sa bande-son, qui ne nous laisse pas indifférents. Le doublage français est une nouvelle fois de qualité et même s’il ne s’agit pas là du même comédien de doublage pour Batman que dans certaines œuvres, il s’en sort plutôt bien. Et concernant les thèmes musicaux, on retrouve grosso modo ceux des films, pour un moment de nostalgie qui fait grandement son effet. Il n’y a pas à dire, TT Games est un grand fan de notre Batou, et ça se voit.