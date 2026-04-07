Riftbound : Le jeu de cartes League of Legends arrive enfin en France avec une date de sortie et une feuille de route

Un calendrier accéléré pour rattraper les autres versions

Que ce soit Yu-Gi-Oh, Pokémon ou encore Magic: the Gathering, l’univers des jeux de cartes ne connait pas la crise. Ainsi, de nouveau acteurs cherchent à se faire une place sur le marché francophone. Cette année, Riot Games va marquer le coup avec son jeux de cartes prenant place dans l’univers de League of Legends : Riftbound. Celui-ci sera officiellement disponible en français à partir du 29 mai 2026.

Pour aligner rapidement la version française avec les autres langues, un calendrier de sorties particulièrement dense a été mis en place. Le coup d’envoi sera donc donné le 29 mai avec le set Origines, avec des boosters, des decks de champions et de quoi s’initier au jeu. La suite s’enchaînera durant l’été avec plusieurs extensions supplémentaires, avant une montée en puissance à l’automne autour du set majeur Radiance, qui sortira simultanément dans toutes les langues.

Le point culminant de cette feuille de route sera la sortie mondiale de Radiance en octobre. Une avant-première française est prévue dès le 16 octobre afin de découvrir les nouvelles cartes en avance. Quelques jours plus tard, le 23 octobre, les boosters et decks associés seront disponibles chez les revendeurs classiques.

Riot précise d’ailleurs que Riftbound ne se limitera pas aux boutiques spécialisées. Le jeu sera également distribué dans des enseignes grand public comme Micromania. Autre précision importante : l’arrivée de la version française ne signifie pas la disparition des versions anglaises. Les boutiques continueront de proposer ces cartes pour ceux qui se sont déjà investis.

A voir si Riftbound parviendra à séduire les fans de TCG, de League of Legends et les orphelins de Legends of Runeterra.