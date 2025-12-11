Riftbound : le jeu de carte League of Legends arrive enfin en français avec une sortie pour 2026

Initialement connu sous le nom de Project K, Riftbound est le jeu de cartes physiques League of Legends conçu, en quelque sorte, sur les cendres de Legends of Runeterra. Après l’anglais et le chinois, Riot Games et UVS Games viennent d’annoncer une excellente nouvelle pour les joueurs francophones. En effet, Riftbound sera officiellement disponible en français à partir du milieu d’année 2026.

 

Jaquette de League of Legends
League of Legends
pc

Date de sortie : 27/09/2009

