Riftbound : le jeu de carte League of Legends arrive enfin en français avec une sortie pour 2026

Une localisation française déployée en plusieurs étapes

Les amateurs de TCG et de League of Legends seront ravis d’apprendre cette nouvelle, toutefois, il est bon de préciser la stratégie opéré pour cette adaptation française. Comme l’explique Riot, la traduction de Riftbound ne sera pas lancée en une seule fois. Une approche en plusieurs phases a été retenue pour accompagner l’arrivée de la langue française dans le jeu de cartes à collectionner.

Pour célébrer cette annonce, nous avons droit au symbole frenchie de LoL avec le personnage de Fiora et son fameux « En garde » prononcé en français dans toutes les langues du MOBA.

Voici le programme prévu pour l’année prochaine :

Riftbound : Origines, le premier set du jeu, sera le premier contenu traduit en français, prévu pour mi-2026.

Le deuxième set, Armes spirituelles (Spiritforged), suivra dans la foulée.

Les sets suivants seront ensuite localisés progressivement, jusqu’à ce que toutes les langues soient alignées.

Riot Games et UVS Games annoncent également que davantage d’informations sur la feuille de route française seront communiquées en début d’année prochaine, notamment concernant les produits, dates précises et modalités de lancement.

Dave Guskin, Game Director chez Riot Games, souligne que cette localisation fait suite à de nombreux retours de la communauté :

« Nous avons hâte de proposer Riftbound en français, car nous avons reçu des retours très positifs de la part des joueurs francophones, qui sont impatients de pouvoir plonger dans le jeu dans leur langue maternelle.»

Il ajoute que Riot continuera en 2026 de renforcer l’accessibilité du jeu à travers de nouvelles expansions régionales et d’autres localisations, afin de toucher un public encore plus large.