Rewilders: The Lost Spring : le studio Herobeat Studios derrière Endling: Extinction is Forever annonce son nouveau jeu

Comme dans Endling: Extinction is Forever, Rewilders: The Lost Spring traite de sujets en rapport avec l’environnement, l’amitié, la famille, mais rajoute cette fois des notions de responsabilité commune ou de restauration du patrimoine. Prenant la forme d’un action-roguelite en monde ouvert, le jeu nous permettra de faire nos preuves en collection d’animaux, en restauration d’habitats naturels et en aménagement de base avec des éléments de progression empruntés aux metroidvanias.

Rendre à nos terres leurs lettres de noblesse

Dans Rewilders: The Lost Spring, on incarne Abi, une survivante vivant sur un vaisseau flottant, chargée de retourner à la surface meurtrie et fétide du monde pour sauver sa famille disparue et restaurer la nature sauvage. Elle va devoir explorer biome après biome et affronter des créatures dont le seul but sera de causer votre perte. À chaque tentative, Abi sautera de son vaisseau et atterrira dans un point de départ différent, avec ses particularités, ses créatures et ses mystères.

Chaque partie plonge donc les joueurs et joueuses dans un monde ouvert dynamique peuplé d’ennemis hostiles. Pour progresser, vous aurez à votre disposition plusieurs outils comme un planeur, un grappin ou encore la possibilité d’utiliser une course murale, ceci pour atteindre et explorer de nouveaux biomes à reconstruire. Dès que vous trouverez une zone à sauver, vous devrez faire réapparaître la vie en réactivant des sources et en restaurant les souvenirs d’autrefois, à vos risques et périls, puisque vous devrez choisir entre Mémoire ou Haine pour façonner votre build et votre cheminement de jeu.

Mais à mesure que le monde se voit soigné, ses habitants d’origine reviennent, des Hântu, des créatures indigènes réveillées, jadis poussées à l’extinction. Ces créatures vont alors rejoindre le combat mené et ainsi développer et compléter les compétences de notre personnage. Ainsi, en les nourrissant et en les faisant progresser, vous pourrez créer votre propre équipe dédiée à votre propre style de jeu, avec la possibilité d’adapter sa stratégie avant chaque début de partie.

Et entre chaque excursion, votre base, une sorte de vaisseau spatial, sera le théâtre de cultures de plantes et de graines ou d’autres ressources trouvées en exploration, dans le but de débloquer des bonus permanents ou encore de faire évoluer d’éventuels compagnons avant de repartir sur le front. Au final, votre expérience vous demandera de collecter de nouvelles créatures dotées de capacités actives, d’effets de votre statut ou de bonus passifs, mais aussi de mener des combats dynamiques à la troisième personne en alternant attaques de mêlée, combat à distance et compétences issues de vos Hântu.

Chaque Hântu aura ses qualités, notamment contre certains types d’ennemis, y compris les Boss, tourmentés, qui vous seront proposés en plusieurs phases et dont leur élimination vous promettra des améliorations clés et des raccourcis bienvenus. Petite subtilité, Rewilders: The Lost Spring étant un action-roguelite, la partie combat sera en plus arbitrée à l’aide d’éléments de roguelite, notamment des cartes à choisir à des moments clés, vous donnant à la fin des récompenses, mais aussi des ennemis et des biomes aléatoires. Et qui dit roguelite, dit aussi morts fréquentes, mais les développeurs qualifient leur système d‘ »indulgent ».

Rewilders: The Lost Spring ne dispose pas encore de date de sortie, mais envisage d’être disponible sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch, sans plus de détails à date. Vous pouvez dès maintenant l’ajouter à votre liste de souhaits sur Steam. La bande-annonce nous a également permis d’entendre le thème musical du jeu interprété par Julie Elven (Aloy’s Theme dans Horizon Zero Dawn). Restez connectés les prochains jours, car il se pourrait bien que nous ayons des choses à vous partager à l’encontre du nouveau projet de Herobeat Studios…