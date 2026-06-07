Spyro: A Realm Beyond : Le dragon violet revient dans un tout nouveau jeu prévu pour printemps 2027 sur PC et consoles

Petit bébou s’envole de ses propres ailes

Eh bien ça par exemple. Pendant que XBOX vidait tous les tiroirs de la section « XBOX Game Studios », et lorsque le logo Activision est apparu, on pouvait innocemment s’attendre à du Call of Duty. Que nenni, puisque le FPS le plus populaire du marché aura finalement clôturé la conférence. Non, c’est plutôt le dragon violet qui nous prend par surprise avec Spyro: A Realm Beyond, une aventure inédite.

Alors bien sûr, difficile d’avoir une idée très claire sur ce que ce nouvel opus nous réserve, mais une petite note d’intention en fin de trailer nous montre un Spyro capable de voler plus aisément, dans un environnement bien plus vertical et ouvert que ce que l’on a pu connaitre sur la trilogie originale.

C’est d’ailleurs sur ce point qu’insiste Paul Yan, directeur de Toys For Bob, dans le cadre de l’article paru sur le Xbox Wire. Spyro a pris quelques centimètres, ses ailes aussi, et il héritera dans cet épisode d’une liberté de mouvements plus proche d’un dragon adulte. Le jeu s’annonce toujours aussi beau et coloré, même si une menace inédite vient obscurcir le paysage.

À l’origine d’une étrange tour depuis laquelle émane une énergie inquiétante, un nouvel antagoniste croisera en effet la route de notre héros, ce qui devrait peut-être apporter une tonalité légèrement différente au mood que l’on a l’habitude de vivre en sa compagnie.

Spyro: A Realm Beyond s’envolera au printemps 2027 sur PC (via Steam et Microsoft Store), XBOX Series, PS5 et Switch 2. Le titre sera aussi compris dans le Game Pass.