Endling – Extinction is Forever

Endling: Extinction is Forever est un jeu d'aventure et de survie développé par Herobeat Studios et édité par HandyGames. Se déroulant sur une planète Terre dont l'écosystème a été bouleversé à cause de des êtres humains, le joueur ou la joueuse est chargé(e) de contrôler la dernière mère renard encore en vie et tout faire pour l'aider à protéger ses petits.