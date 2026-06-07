Castlevania: Belmont’s Curse, signé Evil Empire et Motion Twin, sortira le 15 octobre prochain

Une petite soif, tout à coup ?

Castlevania: Belmont’s Curse se déroule 23 ans après Castlevania: Dracula’s Curse publié en 1989. Dans cette suite au 15ᵉ siècle, on va pouvoir retrouver la jeune Rose Belmont (qui se trouve être la fille de Trevor) dans une course contre la montre pour sauver une ville de Paris ravagée avant que la malédiction de Dracula ne s’abatte sur elle.

Ce qui pourrait vous convaincre de jouer à ce jeu d’action-exploration en 2D, c’est justement cette alliance promise entre une structure classique des jeux Castlevania et des améliorations pour moderniser le jeu, notamment sur une plus grande liberté et une vitesse accrue ou encore des compétences dites « Arcanes », basées sur le tarot.

Castlevania: Belmont’s Curse est donc désormais attendu pour le 15 octobre prochain sur PC (via Steam et Xbox PC), PS5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch et Xbox Cloud.