Castlevania: Belmont’s Curse, signé Evil Empire et Motion Twin, sortira le 15 octobre prochain

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Le Xbox Games Showcase, ce n’est pas seulement des annonces de jeu, ce sont aussi des révélations de dates de sortie, comme pour Castlevania: Belmont’s Curse. La conférence nous a permis d’apprendre que le jeu est presque prêt et nous a délivré un nouvel aperçu de gameplay du jeu édité par Konami et développé par Evil Empire et Motion Twin.

Castlevania: Belmont’s Curse
Rose Belmont - Castlevania: Belmont’s Curse

Une petite soif, tout à coup ?

Castlevania: Belmont’s Curse se déroule 23 ans après Castlevania: Dracula’s Curse publié en 1989. Dans cette suite au 15ᵉ siècle, on va pouvoir retrouver la jeune Rose Belmont (qui se trouve être la fille de Trevor) dans une course contre la montre pour sauver une ville de Paris ravagée avant que la malédiction de Dracula ne s’abatte sur elle.

Ce qui pourrait vous convaincre de jouer à ce jeu d’action-exploration en 2D, c’est justement cette alliance promise entre une structure classique des jeux Castlevania et des améliorations pour moderniser le jeu, notamment sur une plus grande liberté et une vitesse accrue ou encore des compétences dites « Arcanes », basées sur le tarot.

Castlevania: Belmont’s Curse est donc désormais attendu pour le 15 octobre prochain sur PC (via Steam et Xbox PC), PS5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch et Xbox Cloud.

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Jaquette de Castlevania: Belmont’s Curse
Castlevania: Belmont’s Curse
pc ps5 xbox series switch

Date de sortie : 15/10/2026

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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