Pour fêter les 25 ans de XBOX, une XBOX Series X25 sortira en édition limitée avec un look retro

À réserver aux nostalgiques

Si le dernier showcase vous a donné envie de vous procurer une XBOX Series, vous pourrez vous tourner vers la X25, une édition limitée de la XBOX Series X qui a droit à un look inspiré de la première console de Microsoft, du moins dans le coloris, avec un effet vert transparent, avec 1 To de stockage. Il en est de même pour la manette, qui change aussi de look mais heureusement pas de forme (car la première manette de XBOX était, disons-le, peu ergonomique). On retrouvera aussi un petit sigle XBOX 25, qui vient rappeler cet anniversaire.

Vous vous en doutez, cette collection disparaîtra bien vite, mais XBOX n’a pas encore communiqué de date de sortie précise, même si on sait que la console et la manette arriveront toutes les deux en novembre.

Pas de prix non plus pour le moment, XBOX n’ayant rien communiqué à ce sujet, mais il faudra sans doute s’attendre à ce que la facture soit un peu plus salée qu’une XBOX Series X de base, déjà pas donnée.