Pour fêter les 25 ans de XBOX, une XBOX Series X25 sortira en édition limitée avec un look retro

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Ce XBOX Games Showcase était scruté de près dans la mesure où il s’agissait du premier sous l’ère Asha Sharma, mais n’oublions pas non plus qu’il venait célébrer les 25 ans de la marque. Pour l’occasion, Microsoft a eu envie de rendre hommage à sa toute première XBOX en sortant une édition limitée de la XBOX Series, qui arrivera plus tard cette année.

XBOX Series X25

À réserver aux nostalgiques

Si le dernier showcase vous a donné envie de vous procurer une XBOX Series, vous pourrez vous tourner vers la X25, une édition limitée de la XBOX Series X qui a droit à un look inspiré de la première console de Microsoft, du moins dans le coloris, avec un effet vert transparent, avec 1 To de stockage. Il en est de même pour la manette, qui change aussi de look mais heureusement pas de forme (car la première manette de XBOX était, disons-le, peu ergonomique). On retrouvera aussi un petit sigle XBOX 25, qui vient rappeler cet anniversaire.

Vous vous en doutez, cette collection disparaîtra bien vite, mais XBOX n’a pas encore communiqué de date de sortie précise, même si on sait que la console et la manette arriveront toutes les deux en novembre.

Pas de prix non plus pour le moment, XBOX n’ayant rien communiqué à ce sujet, mais il faudra sans doute s’attendre à ce que la facture soit un peu plus salée qu’une XBOX Series X de base, déjà pas donnée.

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Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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