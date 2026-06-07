Crazy Taxi: World Tour : La licence est de retour et viendra faire ses courses en 2027 sur PC et consoles

Le retour du plus crazy des taxis

Au programme du titre développé par SEGA, nous aurons dans un premier temps un véritable fil narratif. Nous incarnerons Axel qui s’est fait volé sa voiture par des criminels internationaux. Vous allez ainsi parcourir pas moins de cinq villes du monde entier à leur recherche et ainsi récupérer votre bagnole. Attendez-vous à récupérer des passagers loufoques, et y réaliser des missions complètements folles et dans le ton d’un Crazy Taxi.

Notre héros pourra conduire ce fameux taxi à toute vitesse, réaliser des dérapages totalement oufissimes, et amener ses passagers à bon port afin de gagner un maximum d’argent. De l’oseille qui servira par ailleurs à déverouiller de nouveaux véhicules, et un paquet d’options de personnalisation.

Pas de doute, Crazy Taxi: World Tour nous proposera un gameplay qui a fait les beaux jours de la franchise, et un mode arcade et contre la montre seront de la partie. Cerise sur le gâteau, un mode multijoueur sera aussi présent, sans que l’on en sache plus sur la nature de ces fameux modes.

Nous avons hâte d’y jouer, et notez que Crazy Taxi: World Tour sortira en 2027, sans plus de précisions sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2.