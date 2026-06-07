Crazy Taxi: World Tour : La licence est de retour et viendra faire ses courses en 2027 sur PC et consoles

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La dernière fois que l’on a vu Crazy Taxi si l’on excepte l’épisode mobile de 2014, c’était bel et bien en 2002. Soit plus de 24 ans plus tard, la licence fétiche de Sega qui avait déjà plus ou moins déjà été annoncé en 2023, est maintenant une réalité. Le soft s’est mis en lumière pendant le Xbox Games Showcase avec un court trailer de Crazy Taxi: World Tour, qui arrivera même l’année prochaine !

Quand ton taxi n'a pas de temps à perdre - Crazy Taxi: World Tour

Le retour du plus crazy des taxis

Au programme du titre développé par SEGA, nous aurons dans un premier temps un véritable fil narratif. Nous incarnerons Axel qui s’est fait volé sa voiture par des criminels internationaux. Vous allez ainsi parcourir pas moins de cinq villes du monde entier à leur recherche et ainsi récupérer votre bagnole. Attendez-vous à récupérer des passagers loufoques, et y réaliser des missions complètements folles et dans le ton d’un Crazy Taxi.

Notre héros pourra conduire ce fameux taxi à toute vitesse, réaliser des dérapages totalement oufissimes, et amener ses passagers à bon port afin de gagner un maximum d’argent. De l’oseille qui servira par ailleurs à déverouiller de nouveaux véhicules, et un paquet d’options de personnalisation.

Pas de doute, Crazy Taxi: World Tour nous proposera un gameplay qui a fait les beaux jours de la franchise, et un mode arcade et contre la montre seront de la partie. Cerise sur le gâteau, un mode multijoueur sera aussi présent, sans que l’on en sache plus sur la nature de ces fameux modes.

Nous avons hâte d’y jouer, et notez que Crazy Taxi: World Tour sortira en 2027, sans plus de précisions sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2.

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Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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