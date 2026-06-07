Terrinoth: Heroes of Descent, le RPG tactique français tiré du jeu de plateau, est disponible dès maintenant

L’aventure en solo ou en coop peut commencer

On pourrait presque dire que la fête démarre avant l’heure pour Artefacts Studio et New Tales : Terrinoth: Heroes of Descent, initialement prévu pour cet été, déboule dès maintenant sur les magasins numériques de Valve, PlayStation et XBOX.

C’est une bonne nouvelle pour les fans de l’univers de Descent, mais aussi pour les néophytes désirant découvrir un tactical RPG accessible. Par une démo via laquelle on a pu constater que le gameplay combat était facile à intégrer pour le genre, tout en nous permettant des optimisations et des synergies profondes et très satisfaisantes à exploiter en combat, il n’y avait plus qu’à voir si le potentiel pouvait s’étendre sur l’entièreté de l’aventure.

Eh bien nous y voilà, et le trailer de lancement nous replonge le temps d’une minute dans l’univers de Terrinoth, entre exploration de donjons variés et aperçu d’une partie des nombreux combats tactiques, parfois plutôt périlleux, qui nous attendent.

Terrinoth: Heroes of Descent est disponible dès à présent sur PC (via team), Mac, PS5 et Xbox Series.