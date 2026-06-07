Terrinoth: Heroes of Descent, le RPG tactique français tiré du jeu de plateau, est disponible dès maintenant

0

Artefacts Studio avait réussi à attirer le regard des fans de RPG tactique au tour par tour avec Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre, bien reçu par le public. Depuis la présentation de Terrinoth: Heroes of Descent, la prochaine adaptation du studio lyonnais, la curiosité est donc au rendez-vous. Et après une démo concluante sortie il y a quelques mois, l’attente ne sera plus bien longue puisque le voici d’ores et déjà accessible sur PC et consoles.

Terrinoth: Heroes of Descent

L’aventure en solo ou en coop peut commencer

On pourrait presque dire que la fête démarre avant l’heure pour Artefacts Studio et New Tales : Terrinoth: Heroes of Descent, initialement prévu pour cet été, déboule dès maintenant sur les magasins numériques de Valve, PlayStation et XBOX.

C’est une bonne nouvelle pour les fans de l’univers de Descent, mais aussi pour les néophytes désirant découvrir un tactical RPG accessible. Par une démo via laquelle on a pu constater que le gameplay combat était facile à intégrer pour le genre, tout en nous permettant des optimisations et des synergies profondes et très satisfaisantes à exploiter en combat, il n’y avait plus qu’à voir si le potentiel pouvait s’étendre sur l’entièreté de l’aventure.

Eh bien nous y voilà, et le trailer de lancement nous replonge le temps d’une minute dans l’univers de Terrinoth, entre exploration de donjons variés et aperçu d’une partie des nombreux combats tactiques, parfois plutôt périlleux, qui nous attendent.

Terrinoth: Heroes of Descent est disponible dès à présent sur PC (via team), Mac, PS5 et Xbox Series.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Terrinoth: Heroes of Descent
Terrinoth: Heroes of Descent
pc ps5 xbox series

Date de sortie : N/C

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

En savoir plus

Sur le même thème

Le RPG tactique Terrinoth: Heroes of Descent se concentre sur son système de combat dans une nouvelle vidéo

pc ps5 xbox series
Le RPG tactique Terrinoth: Heroes of Descent se concentre sur son système de combat dans une nouvelle vidéo

Après Le Donjon de Naheulbeuk, Artefacts Studio s’attaque à une adaptation d’un jeu de plateau avec Terrinoth: Heroes of Descent

pc ps5 xbox series
Après Le Donjon de Naheulbeuk, Artefacts Studio s’attaque à une adaptation d’un jeu de plateau avec Terrinoth: Heroes of Descent

Castlevania: Belmont’s Curse, signé Evil Empire et Motion Twin, sortira le 15 octobre prochain

pc ps5 xbox series switch
Castlevania: Belmont’s Curse

Pour fêter les 25 ans de XBOX, une XBOX Series X25 sortira en édition limitée avec un look retro

xbox series
Pour fêter les 25 ans de XBOX, une XBOX Series X25 sortira en édition limitée avec un look retro
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Persona 6 officialisé : Atlus dévoile enfin le prochain épisode de la saga
Persona 6 officialisé : Atlus dévoile enfin le prochain épisode de la saga
XBOX Games Showcase 2026 : Le résumé complet de cette édition (Gears of War: E-Day, Persona 6, Spyro, Fable…)
xbox series
Un XBOX Games Showcase 2026 solide avec de nombreux jeux tels que Spyro, Fable et Gears of War
Crazy Taxi: World Tour : La licence est de retour et viendra faire ses courses en 2027 sur PC et consoles
pc ps5 xbox series switch 2
Crazy Taxi: World Tour : La licence est de retour et viendra faire ses courses en 2027 sur PC et consoles
Halo: Campaign Evolved nous montre ses nouvelles missions et se tient prêt pour sortir le 28 juillet, les précommandes sont déjà ouvertes
pc ps5 xbox series
Halo: Campaing Evolved
Spyro: A Realm Beyond : Le dragon violet revient dans un tout nouveau jeu prévu pour printemps 2027 sur PC et consoles
Spyro: A Realm Beyond : Le dragon violet revient dans un tout nouveau jeu prévu pour printemps 2027 sur PC et consoles
Persona 4 Revival montre enfin plus de gameplay et annonce sa date de sortie
Persona 4 Revival montre enfin plus de gameplay et annonce sa date de sortie
Fable tient enfin sa date de sortie, rendez-vous le 23 février prochain sur PC, PS5 et Xbox Series X/S
pc ps5 xbox series
Fable
Gears of War: E-Day se montre avec une longue séquence de gameplay et marque le retour des exclusivités XBOX
pc xbox series
Gears of War: E-Day se montre avec une longue séquence de gameplay et marque le retour des exclusivités XBOX
Metro 2039 refait parler de lui avec un trailer de gameplay palpitant, et sortira en février 2027
pc ps5 xbox series
Metro 2039 refait parler de lui avec un trailer de gameplay palpitant, et sortira en février 2027
Into the Dead: Crimson Heights : Le premier jeu d’horreur VR en hyper reality s’annonce en vidéo pour une sortie en 2027
Into the Dead: Crimson Heights : Le premier jeu d’horreur VR en hyper reality s’annonce en vidéo pour une sortie en 2027
BioEden : notre avis sur ce jeu de gestion cozy fraîchement annoncé qui redonne vie à la planète
BioEden : notre avis sur ce jeu de gestion cozy fraîchement annoncé qui redonne vie à la planète
Cronos: Lazarus prolonge l’histoire de Cronos: The New Dawn avec une nouvelle campagne plus brutale
pc ps5 xbox series switch 2
Cronos: Lazarus prolonge l’histoire de Cronos: The New Dawn avec une nouvelle campagne plus brutale
Chronoscript: The Endless End dévoile son univers entre roman vivant et action/aventure
pc ps5
Chronoscript: The Endless End dévoile son univers entre roman vivant et action/aventure
Future Games Show Summer 2026 : Le résumé de toutes les annonces (Blasphemous II, The Sinking City 2, The Alters: Last Variable, Marsupilami 2…)
Future Games Show Summer 2026
Little Nightmares III révèle The Backstage, son premier DLC à paraître le 12 juin
pc ps5 xbox series switch ps4 switch 2
Little Nightmares III révèle The Backstage, son premier DLC à paraître le 12 juin
Exodus ressemble plus que jamais à Mass Effect dans une nouvelle présentation de gameplay
pc ps5 xbox series
Exodus ressemble plus que jamais à Mass Effect dans une nouvelle présentation de gameplay
Blasphemous II annonce The Third Sin, une nouvelle extension gratuite et disponible dès maintenant
pc ps5 xbox series switch
Blasphemous II annonce The Third Sin, une nouvelle extension gratuite et disponible dès maintenant
Le PDG de Shift Up donne des détails sur Stellar Blade: Blood Rain et sur l’avancée du projet
pc ps5
Le PDG de Shift Up donne des détails sur Stellar Blade: Blood Rain et sur l’avancée du projet
Aniimo dévoile un nouveau trailer avant son lancement prévu dans quelques mois, une nouvelle phase de bêta arrive cet été
pc ps5 xbox series ios android
Aniimo trailer juin 2026
The Alters, le jeu de science-fiction signé 11 bit studios, dévoile son premier DLC, Last Variable, disponible dès le 13 juillet prochain
pc ps5 xbox series
The Alters: Last Variable
The Sinking City 2 fixe sa date de sortie et dévoile une démo jouable dès aujourd’hui
pc ps5 xbox series
The Sinking City 2 fixe sa date de sortie et dévoile une démo jouable dès aujourd’hui
Halloween : The Game : Le jeu adapté du film culte nous présente son mode histoire intriguant avec un trailer de gameplay
pc ps5 xbox series
Halloween : The Game : Le jeu adapté du film culte nous présente son mode histoire intriguant avec un trailer de gameplay
Cairn : Le jeu d’escalade de The Game Bakers lancera son DLC gratuit On the Trail: Deep Water le 13 août
Cairn : Le jeu d’escalade de The Game Bakers lancera son DLC gratuit On the Trail: Deep Water le 13 août
Marsupilami 2 : Salsa Palombia déroule sa queue durant le Future Games Show et arrivera le 3 septembre sur PC et consoles
pc ps5 xbox series switch
Marsupilami 2 : Salsa Palombia déroule sa queue durant le Future Games Show et arrivera le 3 septembre sur PC et consoles