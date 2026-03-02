Resident Evil Requiem : La dernière énigme du jeu, et la plus tordue de la saga, semble être résolue

Le terme d’une chasse intense

Avant même que Resident Evil Requiem ne sorte, journalistes et créateurs de contenu (IGN, Synth Potato…) ont pu gratter la surface de « la dernière énigme », l’ultime défi de ce nouvel opus de la série horrifique. Jusque-là, le doigt avait été mis sur une solution impliquant la main coupée de la Fille, récupérable à la fin de la séquence dans le sous-sol du centre de soins, et une mystérieuse séquence ARN affichée en l’analysant au microscope laser.

Si cette séquence a fini par donner un code à rentrer sur un meuble à combinaison, faisant retentir un inquiétant rire d’enfant, il manquait une pièce maîtresse. L’intitulé de l’énigme demandait de « permettre à l’adorable duo d’entendre la voix ». Et il s’est avéré que ce duo devait être composé d’Emily… et d’une poupée. Plusieurs poupées peuvent être examinées dans le jeu, sans qu’aucune ne puisse, a priori, rejoindre notre inventaire.

Rapidement, un subreddit s’est entièrement consacré au regroupement d’informations, puis carrément un serveur Discord. Les théories ont fusé, les fakes aussi, avant que le datamining prenne les choses en main. Il s’agit d’une pratique consistant notamment à fouiller les fichiers du jeu et à réaliser différentes actions pour voir des valeurs évoluer, et ainsi dégager des pistes sur l’éventuelle marche à suivre.

Poupée, main coupée et… toilettes

C’est ainsi que des étapes abracadabrantesques et impossibles à trouver naturellement ont pu être identifiées, impliquant par exemple le fait de devoir tirer la chasse des toilettes ou encore de ne rien faire pendant 15 minutes. On vous détaille toute la marche à suivre dans notre article consacré à la dernière énigme :

À l’heure où l’on écrit ces lignes, il reste sans doute peut-être à affiner les conditions précises permettant de faire apparaître la fameuse poupée, mais une chose est sûre : l’expérience est reproductible puisque plusieurs joueuses et joueurs ont réussi à obtenir le précieux item. Les premiers au monde étant Rantsycancy et Kyro.

Le secret de la dernière énigme est donc désormais percé, ce qui montre une fois encore à quel point une communauté est capable d’arriver à ses fins en mobilisant rapidement et intensément joueuses et joueurs du monde entier.

