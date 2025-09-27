Resident Evil Requiem est en précommande, voici où le trouver au meilleur prix

Où précommander Resident Evil Requiem ?

Pourtant absent des conférences du Tokyo Game Show qui s’est déroulé cette semaine, Resident Evil Requiem tenait tout de même à ouvrir ses précommandes physiques. Le jeu peut donc dès à présent être réservé pour sa version boîte, aussi bien sur PS5 et Xbox Series que sur Nintendo Switch 2. La plupart des revendeurs viennent de lister le titre à 79.99€ pour les consoles de Sony et Microsoft, et à 69.99€ pour la petite dernière de Nintendo. Voici où précommander le jeu au meilleur prix :

A noter que pour l’instant, la jaquette de la version boîte n’a pas été dévoilée. On imagine que Capcom a encore une illustration a dévoilé, bien que l’on peut imaginer la présence de Grace Ashcroft sur celle-ci. Rappelons qu’il s’agit de l’héroïne de ce nouvel épisode, bien qu’il soit fort probable qu’on y retrouve Léon quelque part, mentionné ou pour quelques rares séquences.

Pour rappel, Resident Evil Requiem sortira le 27 février 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Le jeu nous fera suivre cette analyste du FBI qui va devoir enquêter sur une série de meurtres dans un hôtel malfamé. Cette enquête est d’ailleurs étroitement liée à sa mère disparue (et présente dans un autre jeu Resident Evil), ce qui va la conduire à arpenter les ruines de Raccoon City.