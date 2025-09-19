Capcom fera étonnamment l’impasse sur Resident Evil Requiem dans son showcase du Tokyo Game Show
Le Tokyo Game Show ouvrira officiellement ses portes dans un peu moins d’une semaine, et tous les éditeurs (surtout basés au Japon) se préparent à envahir le salon japonais. Pour cette nouvelle édition, on peut s’attendre à pas mal de prises de parole via différents showcases, dont celui de Capcom qui sera au rendez-vous avec un Capcom TGS 2025 Online Special Program. L’éditeur a aujourd’hui dévoilé le programme de son émission, et une absence ne manquera pas de soulever quelques questions.
Sans doute pour aller voir ailleurs ?
Pour suivre ce Capcom TGS 2025 Online Special Program, il faudra être connectés le 24 septembre à 16 heures afin de voir ce que l’éditeur à en réserve. Pour ne pas trop jouer sur de fausses attentes, Capcom a déjà révélé ce qui sera au programme, et on y verra naturellement beaucoup de jeux déjà présentés lors de la Gamescom :
- Pragmata
- Street Fighter 6
- Onimusha: Way of the Sword
- Monster Hunter Wilds
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
- Mega Man Star Force Legacy Collection
Pas d’annonce inédite donc, étant donné que Monster Hunter Wilds et Street Fighter 6 se concentreront sur des DLC déjà connus tandis que Pragmata et Onimusha devraient simplement s’attarder sur un peu de gameplay supplémentaire. Mais au-delà de cela, on remarquera surtout l’absence de Resident Evil Requiem. Lui qui est pourtant dans toutes les conférences depuis son annonce, voici maintenant qu’il manque à l’appel dans un showcase maison de Capcom.
Le complotiste en nous nous fait dire que c’est parce qu’il apparaîtra sûrement dans un potentiel State of Play durant la même semaine, mais ça, ce n’est qu’une théorie. L’une des seules qui peut vraiment expliquer cette absence, notamment lorsque l’on sait que le jeu sera présent dans le line-up du stand PlayStation au Tokyo Game Show…
