Capcom fera étonnamment l’impasse sur Resident Evil Requiem dans son showcase du Tokyo Game Show

Sans doute pour aller voir ailleurs ?

Pour suivre ce Capcom TGS 2025 Online Special Program, il faudra être connectés le 24 septembre à 16 heures afin de voir ce que l’éditeur à en réserve. Pour ne pas trop jouer sur de fausses attentes, Capcom a déjà révélé ce qui sera au programme, et on y verra naturellement beaucoup de jeux déjà présentés lors de la Gamescom :

Pas d’annonce inédite donc, étant donné que Monster Hunter Wilds et Street Fighter 6 se concentreront sur des DLC déjà connus tandis que Pragmata et Onimusha devraient simplement s’attarder sur un peu de gameplay supplémentaire. Mais au-delà de cela, on remarquera surtout l’absence de Resident Evil Requiem. Lui qui est pourtant dans toutes les conférences depuis son annonce, voici maintenant qu’il manque à l’appel dans un showcase maison de Capcom.

Le complotiste en nous nous fait dire que c’est parce qu’il apparaîtra sûrement dans un potentiel State of Play durant la même semaine, mais ça, ce n’est qu’une théorie. L’une des seules qui peut vraiment expliquer cette absence, notamment lorsque l’on sait que le jeu sera présent dans le line-up du stand PlayStation au Tokyo Game Show…