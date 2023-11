Remedy annonce un reboot pour son jeu multijoueur Vanguard, qui ne sera plus un free-to-play mais un jeu premium

Pourquoi on aimerait un retour de Naruto : Rise of a Ninja ?

Pourquoi on aimerait un retour de Naruto : Rise of a Ninja ?

IKARO Will Not Die : Tout savoir sur le successeur spirituel de Velocity

IKARO Will Not Die : Tout savoir sur le successeur spirituel de Velocity

Call of Duty: Modern Warfare III, où le trouver au meilleur prix ?

Call of Duty: Modern Warfare III, où le trouver au meilleur prix ?