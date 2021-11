La sortie de Final Fantasy XIV: Endwalker est repoussée au 7 décembre

Les joueurs et joueurs de Final Fantasy XIV vont devoir prendre leur mal en patience : la future extension Endwalker vient d’être repoussée. Un report pas si important puisque le contenu arrivera avec deux semaines de décalage. Retirez donc la date du 23 novembre dans votre agenda pour noter la nouvelle date de sortie fixée au 7 décembre. L’accès anticipé est quant à lui décalé au 3 décembre.

Depuis son lancement il y a quelques années, Final Fantasy XIV n’a fait qu’enchaîner les succès. Critiques tout d’abord, avec d’excellents retours de la part de la communauté, mais aussi de la presse, avec des extensions régulièrement encensées. 2021 a ainsi été une année majeure pour Square Enix, en battant tout d’abord le record de joueurs en simultanée sur Steam, au point d’être en rupture de stock de clés numériques, et a révélé il y a quelques jours qu’il était le jeu le plus rentable de la série avec 24 millions d’inscrits.

Final Fantasy XIV Endwalker est donc attendu au tournant, surtout que cette extension va venir signer la fin d’un cycle pour le MMO. Malheureusement, les développeurs nous apprennent aujourd’hui que celle-ci n’arrivera pas fin novembre mais le 7 décembre 2021. Dans un live tenue dans la nuit, le producteur Naoki Yoshida explique que ce report était nécessaire pour peaufiner les derniers détails.

Le créateur est longuement revenu sur ce retard en présentant ses « plus sincères excuses » à la communauté : « Je suis extrêmement désolé d’annoncer cela aussi près de la sortie, mais j’ai décidé de repousser la sortie d’Endwalker ». Il explique qu’il y a de nombreuses raisons à cela et que cette responsabilité n’incombe que lui.

AWW NO YOSHI-P DON'T CRY, IT'S OKAY WE WILL WAIT HOWEVER LONG IT TAKES!!!!!!! 😭😭

He's really sorry that he had to make this decision and knew about people taking days off to prepare for the release. #FFXIV pic.twitter.com/pKmBb99i9L

— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) November 6, 2021