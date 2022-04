Nvidia : La liste du leak semble se confirmer depuis Kingdom Hearts 4, voici les autres annonces possibles

Il y a quelques mois, un listing assez surréaliste en provenance de la base GeForce Now de Nvidia nous montrait l’existence de nombreux jeux, faisant alors penser à une fuite massive. Mais étant donné que certains étaient soit trop farfelus, soit trop lointain pour qu’ils soient déjà listés chez un partenaire externe comme Nvidia, on avait tendance à émettre quelques réserves sur cette supposée fuite. Les derniers mois nous ont pourtant donné tort, puisque confirmation après confirmation, le listing Nvidia semble de plus en plus crédible, et l’annonce de Kingdom Hearts IV hier va largement en ce sens.

Quels sont les jeux du leak Nvidia ?

Si un nouvel épisode de Kingdom Hearts était assuré, on imaginait sans doute pas qu’il serait confirmé aussi vite, d’autant plus avec un trailer à l’appui. Lorsque le remaster de Chrono Cross a été confirmé, on commençait aussi à avoir des doutes, tout comme avec les versions PC de God of War et de Uncharted: Legacy of Thieves ou encore Street Fighter 6.

Mais il apparait maintenant que ce listing est bien plus crédible que par le passé, l’occasion pour nous de jeter un oeil aux projets encore non-confirmés, mais qui pourraient l’être ces prochaines semaines. Notez que cela ne veut pas dire que les jeux non-annoncés sont réels.

Jeux non annoncés

Voici les jeux du listing Nvidia qui n’ont pas encore été confirmés. Notez que certains d’entre eux pourraient avoir un nom différent dans l’annonce, dans le cas où le nom donné ici était le nom de code du projet.

Final Fantasy IX Remake

Helldivers 2

Gears 6

Kalimba (Microsoft)

Indus (Microsoft)

Gravity (Microsoft)

Final Fantasy Tactics Remaster

Dragon’s Dogma 2

Monster Hunter 6

BioShock 2022

BioShock Remaster RTX

Mirror’s Edge Remaster RTX

Batman: Arkham Knight RTX Remaster

Destroy all Humans 3

Tekken 8

XCOM 3

Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered

Injustice 3: Gods will Fall

Mortal Kombat Next-Gen et Mortal Kombat XII (potentiellement le même jeu)

Fight for Middle-Earth

Titanfall 3

Human Fall Flat 2

Mario and Rabbids (portage PC de Mario et Les Lapins Crétins ?)

City Skylines 2

Wreckfest 2

Metro Next

Worms Next

Titan Quest 2

The Talos Principle 2

S.T.A.L.K.E.R Android

Viking (développé par Criterion)

Goat Simulator 2

Total War 9

Hitman Pro

Half-Life 2 Remastered

Project FPS (Paradox)

Portages PC

Vous trouverez ici l’ensemble des portages PC qui sont apparus dans le listing Nvidia, avec une forte présence de jeux des PlayStation Studios.

Horizon Forbidden West (portage PC)

Gran Turismo 7

Déraciné

Returnal

Demon Souls

Ratchet and Clank

Sackboy: A Big Adventure

Ghost of Tsushima

Final Fantasy XVI (presque déjà confirmé)

Bayonetta 3

Catherine Full Body

Shin Megami Tensei V

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

Jeux confirmés

Vous trouverez ici la liste des jeux qui étaient présents dans la fuite Nvidia et qui sont aujourd’hui confirmés :

Uncharted: Legacy of Thieves Edition PC

God of War PC

Death Stranding Director’s Cut PC

Jeu non annoncé de The Initiative (qui est sans doute Perfect Dark)

Avowed

Chrono Chross Remaster

Street Fighter 6

Kingdom Hearts IV

Remasters pour GTA 3, Vice City et San Andreas (GTA: The Trilogy)

Jeu non annoncé de Respawn (l’un des trois jeux Star Wars en cours chez le studio)

Crysis 4

Earth Defence Force 6

Sniper Elite 5

Ruined King: A League of Legend Story

Payday 3

Jeu de Hangar 13 non-annoncé, qui était le jeu mélangeant Saints Row et Chtulu qui a été annulé

Moss PC

Quelles grosses annonces peut-on espérer ?

Avec tous les jeux encore non-annoncés, quels sont les titres les plus crédibles ? Difficile à dire tant on était loin de ranger Kingdom Hearts IV dans cette case, mais si l’on reste chez Square Enix, le fantasme d’un remake de Final Fantasy IX est évidemment l’un des projets qui ressort le plus de cette liste.

Avec le succès de Final Fantasy VII Remake, on imagine bien que l’éditeur a compris qu’il existait une forme d’appétence pour les remakes, et Final Fantasy IX pourrait être un candidat possible, même s’il n’est pas l’épisode le plus populaire auprès du public. Toujours chez Square Enix, Final Fantasy Tactics Remaster est tout aussi probable, surtout depuis que l’éditeur a enregistré la marque Tactics Ogre Reborn, qui montre que la mode des TRPG revient sur le devant de la scène.

On retient aussi l’annonce de Tekken 8 qui semble être de plus en plus probable suite à l’arrêt des DLC pour le septième épisode. Même chose pour le prochain Mortal Kombat, qui a déjà été teasé. Dragon’s Dogma 2 a presque été confirmé à demi-mot par Hideaki Itsuno, dont on sait qu’il travaille actuellement sur un projet. Le prochain BioShock pourrait aussi être révélé cette année, avec des fuites qui précisent de plus en plus de choses.

Evidemment, tous les jeux PlayStation Studios pourraient prochainement avoir droit à un portage PC. Imaginer que Ghost of Tsushima arrive un jour sur PC n’a rien d’un fantasme, c’est presque désormais acté de l’aveu même de Sony, qui souhaite multiplier les portages PC de ses jeux, mais après avoir attendu quelques années.

Bref, cette liste est donc à garder dans un coin de la tête, histoire de voir si des prochaines annonces viennent lui donner un peu plus de crédit ou non.