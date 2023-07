Final Fantasy XIV annoncé sur Xbox Series pour 2024, l’extension Dawntrail dévoilée

Final Fantasy XIV confirmé sur Xbox

Cela fait maintenant longtemps que les fans de la saga espéraient la venue de Final Fantasy XIV sur les consoles Xbox. Sorti en 2013 sur PC puis peu de temps après sur PlayStation, Final Fantasy XIV a longtemps évoqué le souhait de venir sur les plateformes de Microsoft, sans pour autant réussir à concrétiser la chose. En 2016, le producteur Naoki Yoshida espérait déjà travailler sur un tel projet. Puis, quasiment tous les ans, le sujet revenait sur la table, parfois venant d’un souhait des développeurs, d’autres fois du côté de Phil Spencer qui ne souhaitait pas abandonner.

C’est donc maintenant officiel : Final Fantasy XIV arrive sur Xbox Series X|S ! Cela se fera au cours du printemps 2024, sans plus de précision sur sa date de sortie. On sait cependant qu’il y aura une phase de bêta ouverte avant son lancement officiel, au cours de la mise à jour 6.5x. Reste à voir comment se fera le lancement : on a tout de même la confirmation qu’il sera optimisé pour la 4K et avec les chargements rapides. Notez que Phil Spencer était présent au Fan Festival pour célébrer l’annonce, acclamé par les équipes de Square Enix qui explique que sans lui, cette version n’aurait pas vu le jour.

Dawntrail, l’extension de 2024

L’annonce majeure de cette conférence reste tout de même la présentation de la future grosse extension. Appelée Final Fantasy XIV: Dawntrail, celle-ci aura la lourde tâche de passer derrière Endwalker, qui avait mis la barre très haute et qui clôturait également un pan de scénario. Mais il semblerait que les premiers détails lâchés nous permettent d’être confiant. Elle sortira pendant l’été 2024.

On aura ainsi une nouvelle histoire qui nous amènera à visiter un nouvel endroit, le continent de Tural, ainsi que de nouvelles tribus, un passage au niveau 100, de nouveaux jeux, des améliorations du côté des mécaniques mais aussi la fameuse amélioration graphique déjà promise. L’ensemble des graphismes vont être améliorés, avec une amélioration des visuels, des textures et des ombres de meilleures résolutions et la qualité des matières sera accrue.

Voici en bref les nouveautés attendues avec Dawntrail :

Nouveau continent de Tural

Nouvelles tribus (notamment les Pelupelu)

Niveau maximal qui passe à 100

Deux nouveaux jobs de DPS

Des nouveaux donjons et raids

Nouvel équipement, les lunettes (accessoire de mode)

De nouvelles recettes et équipements

Nouveautés PvP avec de nouvelles arènes

Mise à jour graphique

Dans l’ensemble, cette extension a surtout été survolée dans les grandes lignes. On attend encore d’en savoir plus, notamment sur les autres tribus ou encore les nouveautés apportées au PvP ou les donjons. Square Enix nous a donné rendez-vous le 21 octobre avec une présentation en direct de Londres, on peut imaginer de nouvelles informations importantes à cette date.

Rappelons que Final Fantasy XIV est disponible sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5. Le titre peut être essayé gratuitement jusqu’au niveau 60, ce qui vous permet d’aller jusqu’à l’extension Heavensward. Notez que cet essai va s’étendre à Stormblood lors de la 6.5.