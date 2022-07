Redfall refait les présentations avec un nouveau trailer survolté

Redfall a ouvert la conférence Xbox-Bethesda Games Showcase le 12 juin dernier en nous montrant une longue séquence de gameplay, de quoi nous permettre d’en savoir un petit peu plus sur le prochain FPS d’Arkane. Pour celles et ceux qui auraient loupé cette présentation et qui veulent avoir un aperçu un peu plus condensé, Bethesda a mis en ligne un nouveau trailer qui récapitule les informations importantes autour du concept du jeu, et ce en moins de deux minutes.

Un récap de tout ce qu’il faut savoir sur Redfall

Tout ce qu’il faut savoir sur Redfall est donc présenté ici, dans ce nouveau trailer qui nous offre une bonne dose d’action et qui nous rappelle que le jeu nous demandera de nettoyer toute une île infestée de vampires qui bloquent le soleil.

On pourra alors incarner quatre personnages différents aux capacités uniques, nommé, Devinder Crousley, Layla Ellison, Remi de la Rosa et Jacob Boyer, du moins si l’on joue jusqu’à quatre, puisqu’il sera aussi possible d’arpenter ce grand open-world en solo si vous le souhaitez.

Redfall sortira au début de l’année 2023 sur Xbox One, Xbox Series et PC via Steam et Epic Games Store. Il sera disponible dès sa sortie sur le Xbox Game Pass.