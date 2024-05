Redfall va finalement recevoir une dernière mise à jour avec un mode offline avant la fermeture d’Arkane Austin

Durant cette dernière année, Redfall n’a pas eu droit à beaucoup de mises à jour majeure alors qu’il avait tant de problèmes à régler. Le correctif le plus attendu concernait la possibilité de jouer en mode hors-ligne, ce qui devient essentiel aujourd’hui en sachant que le studio va fermer (et donc les serveurs avec dans un futur plus ou moins proche). C’est pourquoi Arkane Austin a annoncé qu’un dernier patch allait voir le jour d’ici peu de temps, histoire d’apporter un point final à cette aventure, comme Tango Gameworks a pu le faire récemment avec Hi-Fi Rush.

Le studio a donc publié un tweet en fin de semaine dernière pour annoncer la publication prochaine d’un patch qui va notamment apporter un mode offline en plus d’autres choses.

Thank you for all your supportive messages.

We are working to release our final update, Game Update 4, that brings revamped Neighborhood and Nest systems, Single Player Pausing, Offline Mode, and more.

We’ll provide additional details soon. Thank you all.

— Redfall (@playRedfall) May 17, 2024