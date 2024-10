Arkane Austin (Redfall, Prey) : Fermer le studio n’était pas « une bonne décision » selon son fondateur Raphaël Colantonio

Une fin triste et décevante qu’il a du mal à digérer

S’il admet ne pas connaitre toutes les raisons derrière cette fermeture étant donné qu’il a quitté la société en 2017, le développeur français estime que celle-ci possédait les talents nécessaires pour rebondir et ne comprend donc pas l’intérêt de « tuer » cette équipe composée de « personnes très spéciales », à qui l’on doit par ailleurs le solide et convaincant reboot de la licence Prey. Il suppose que ce choix a été fait « simplement parce qu’il fallait couper quelque chose » (sous-entendu, réduire les coûts et/ou supprimer des emplois ?) afin de « faire plaisir aux investisseurs et au marché boursier ».

Toujours pendant cet entretien, il pense également avec dépit qu’un studio comme Arkane Austin ne verra pas le jour à nouveau dans les années à venir :

« Recréer un groupe aussi spécial est, j’oserais dire, impossible. Cela prend une éternité. […] Ensemble, ces personnes peuvent vraiment faire de la magie. Ce n’est pas comme si on était capable de dire : « Ce n’est pas grave, nous allons juste réembaucher », non, essayez. C’est ce que font les grandes entreprises tout le temps. Elles essayent juste d’embaucher massivement et de surpayer les gens pour créer ces groupes magiques sauf que ça ne marche pas comme ça. Donc, pour moi, c’était stupide mais qu’est-ce que j’en sais ? »

En attendant de découvrir si d’autres informations intéressantes ressortiront ou pas de cette interview, rappelons que Raphaël Colantonio et Wolfeye Studios planchent sur un action-RPG en vue à la première personne qui devrait plaire aux fans des franchises Dishonored et Prey et aura droit à une alpha fermée en 2025. Quant à Arkane Lyon (Deathloop), le studio tricolore travaille activement sur Marvel’s Blade, un titre orienté action en vue TPS mettant en scène le célèbre chasseur de vampires de l’univers Marvel.