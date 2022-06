Redfall : Le FPS en coopération d’Arkane dévoile du gameplay

Après son annonce l’année dernière, le FPS coopératif Redfall fait le plein de gameplay lors de la conférence Xbox Bethesda Showcase. Le titre avait eu droit à un report il y a peu mais il ne faudra finalement pas attendre trop longtemps pour en profiter.

Le jeu service sauce Morbius

Avec Redfall, Xbox tient en quelques sortes son Left 4 Dead maison sauf qu’au lieu des zombies, on devra faire face à une armée de vampires. On peut également compter sur le savoir-faire d’Arkane Austin et leurs talents en matière de gameplay nerveux et d’immersiv sim. Le titre est donc un FPS en coopération dans un monde ouvert où la nuit est permanente. Une légion de vampires a en effet pris le contrôle de l’île puis a masqué le soleil et en repoussant l’océan des rives de Redfall, rendant le lieu totalement isolé du reste du monde.

Pour les combattre, nous pourrons compter sur quatre héros dotés de talents uniques. En solo ou en multijoueur, vous pourrez compter sur leurs capacités et différentes armes et gadgets :

Layla Ellison : une étudiante en ingénierie biomédicale autrefois interne dans un centre de recherche, jusqu’à ce que quelque chose tourne mal et qu’elle se retrouve dotée de puissantes capacités de télékinésie.

: une étudiante en ingénierie biomédicale autrefois interne dans un centre de recherche, jusqu’à ce que quelque chose tourne mal et qu’elle se retrouve dotée de puissantes capacités de télékinésie. Jacob Boyer : un ancien tireur d’élite de l’armée qui s’est mis à son compte. Les événements étranges de Redfall ont transformé l’œil de Jacob en un œil vampirique mystérieux, et un corbeau fantomatique ne le quitte plus.

: un ancien tireur d’élite de l’armée qui s’est mis à son compte. Les événements étranges de Redfall ont transformé l’œil de Jacob en un œil vampirique mystérieux, et un corbeau fantomatique ne le quitte plus. Remi de la Rosa : une ingénieure brillante qui a passé sa vie sur la ligne de front. Avec l’aide de son compagnon robot, Bribón, elle compte bien aider à sauver les survivants de Redfall.

: une ingénieure brillante qui a passé sa vie sur la ligne de front. Avec l’aide de son compagnon robot, Bribón, elle compte bien aider à sauver les survivants de Redfall. Devinder Crousley : un cryptozoologue et inventeur en herbe. Équipé d’armes créées par ses soins, il est décidé à faire ses preuves.

Il sera en outre possible de les améliorer afin de personnaliser votre style de jeu. Comme pour le titre de Valve, les vampires se déclineront en plusieurs formes dont certains assez spéciaux comme dans le trailer qui semble avoir les mêmes fonctions que le « Boomer ». Harvey Smith, Studio et Creative Director, explique ceci :

“Nous nous sommes concentrés sur l’expérience solo, pour rester dans l’esprit d’Arkane. Redfall est un jeu en monde ouvert, mais vous pouvez le terminer seul·e, avec n’importe quel héros. Cela modifie le rythme, vous passerez plus de temps à explorer, vous pourrez utiliser la reconnaissance et l’infiltration pour obtenir des informations, éviter les ennemis ou mieux les surprendre.”

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter l’article officiel du Xbox Wire pour une présentation ultra détaillée.

Redfall sortira en 2023 sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC via Steam et Epic Games Store. Il sera disponible dès sa sortie sur le Xbox Game Pass.