Redfall : Microsoft a commencé à rembourser les possesseurs de la Bite Back Edition

Les versions physiques devraient aussi être concernées

Lorsque la mort de Redfall a été annoncée, Microsoft a indiqué que celles et ceux qui avaient déjà acheté les DLC à venir via cette édition seraient remboursés. Quand et comment, cela restait à confirmer. Le site Windows Central affirme aujourd’hui que le programme de remboursement est en train d’être activé, à la fois sur Steam et sur Xbox Series. Via plusieurs témoignages d’utilisateurs, on constate que Microsoft rembourse la différence entre le prix du jeu de base et le prix de la Bite Back Edition, ce qui équivaut à 26,99 dollars.

Naturellement, cela fonctionne plus facilement avec les copies dématérialisées du jeu, mais le site indique que le support client de Bethesda permet tout de même d’avoir le remboursement d’une édition physique, à condition d’avoir une preuve d’achat à présenter.

Si vous avez en votre possession la Bite Back Edition de Redfall, vous devrez donc prochainement être remboursés, étant donné que ce programme s’effectue par vagues successives selon Windows Central.