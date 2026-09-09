Quelle est la recette d’Anca dans The Blood of Dawnwalker ?

Quelle est la recette d’Anca pour la mère de Coen dans The Blood of Dawnwalker ?

Bien que la recette d’Anca soit très simple, elle arrive un peu de nulle part dans The Blood of Dawnwalker. Du moins, on ne s’attend pas à devoir la reproduire à la lettre et risquer de faire une erreur fatale pour l’histoire du pauvre Coen. Or, c’est là que nous intervenons, puisqu’on vous la détaille ci-dessous.

Utilisez de l’eau chaude

Mettre trois cuillerées d’herbes

De cette façon, la mère de Coen pourra participer à la messe tant bien que mal sans risquer le pire. Parce que oui : une petite erreur dans la recette peut déclencher un fiasco lors de la messe du soir.

Que se passe-t-il si nous loupons la recette d’Anca dans The Blood of Dawnwalker ?

Si vous ne le savez pas encore, vos actions lors du prologue sont importantes et détermineront les événements qui se dérouleront lors de la messe de sang du soir. En effet, les quêtes du prologue peuvent sembler anodines, mais peuvent sceller le destin de certaines personnes.

Dans le cas de la mère de Coen, une erreur va mener à sa mort prématurée. Un moment fortement traumatisant pour notre héros. Ainsi, si vous souhaitez que la messe se déroule correctement, nous vous conseillons vivement de ne pas louper l’étape de la préparation du remède.

Néanmoins, ces événements ne viennent pas modifier la fin du jeu. En réalité, seules quelques alliances ou trahisons, qui surviennent après le prologue, peuvent avoir des répercussions sur la fin de The Blood of Dawnwalker.

Si vous craignez de faire une erreur lors du prologue, n’hésitez pas à consulter notre guide qui vous détaille toutes les quêtes à faire tout en vous donnant la solution à chacune d’elles. Sinon, si vous avez d’autres questions concernant The Blood of Dawnwalker, pensez à consulter notre rubrique Guides qui dispose de diverses astuces et soluce.