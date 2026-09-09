Quelle est la recette d’Anca dans The Blood of Dawnwalker ?

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Lors de la quête Sur le déclin de The Blood of Dawnwalker, Anca vous expliquera la recette à suivre pour préparer correctement la concoction visant à aider la mère de Coen à survivre lors de la messe du soir. Cette recette, balancée entre deux conversations, peut très vite nous échapper. Ainsi, nous avons préparé ce guide pour que vous puissiez correctement la concocter.

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Source : ActuGaming

Quelle est la recette d’Anca pour la mère de Coen dans The Blood of Dawnwalker ?

Bien que la recette d’Anca soit très simple, elle arrive un peu de nulle part dans The Blood of Dawnwalker. Du moins, on ne s’attend pas à devoir la reproduire à la lettre et risquer de faire une erreur fatale pour l’histoire du pauvre Coen. Or, c’est là que nous intervenons, puisqu’on vous la détaille ci-dessous.

  • Utilisez de l’eau chaude
  • Mettre trois cuillerées d’herbes

De cette façon, la mère de Coen pourra participer à la messe tant bien que mal sans risquer le pire. Parce que oui : une petite erreur dans la recette peut déclencher un fiasco lors de la messe du soir.

Que se passe-t-il si nous loupons la recette d’Anca dans The Blood of Dawnwalker ?

Si vous ne le savez pas encore, vos actions lors du prologue sont importantes et détermineront les événements qui se dérouleront lors de la messe de sang du soir. En effet, les quêtes du prologue peuvent sembler anodines, mais peuvent sceller le destin de certaines personnes.

Dans le cas de la mère de Coen, une erreur va mener à sa mort prématurée. Un moment fortement traumatisant pour notre héros. Ainsi, si vous souhaitez que la messe se déroule correctement, nous vous conseillons vivement de ne pas louper l’étape de la préparation du remède.

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La messe de sang | The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

Néanmoins, ces événements ne viennent pas modifier la fin du jeu. En réalité, seules quelques alliances ou trahisons, qui surviennent après le prologue, peuvent avoir des répercussions sur la fin de The Blood of Dawnwalker.

Si vous craignez de faire une erreur lors du prologue, n’hésitez pas à consulter notre guide qui vous détaille toutes les quêtes à faire tout en vous donnant la solution à chacune d’elles. Sinon, si vous avez d’autres questions concernant The Blood of Dawnwalker, pensez à consulter notre rubrique Guides qui dispose de diverses astuces et soluce.

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The Blood of Dawnwalker
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Date de sortie : 03/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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